Καιρός: Νέα κακοκαιρία από την Τρίτη με βροχές και καταιγίδες – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

Βροχές και καταιγίδες αναμένεται να πλήξουν τις επόμενες μέρες τη χώρα, με τον καιρό να γίνεται κι επίσημα φθινοπωρινός.

Συγκεκριμένα, η κακοκαιρία αναμένεται να επηρεάσει κυρίως το Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, τη βορειοδυτική Πελοπόννησο, τα ανατολικά ηπειρωτικά, τα νησιά του βορείου Αιγαίου, τις Σποράδες και την Εύβοια.

Με ανάρτηση που έκανε στα social media ο Θοδωρής Κολυδάς, προειδοποιεί πως από την Τρίτη ξεκινούν καταιγίδες και βροχές οι οποίες τις επόμενες ημέρες θα ενταθούν. Νέα πτώση της θερμοκρασίας έως 3 βαθμούς θα μας κάνει να αναζητήσουμε από τώρα κουβέρτες ενώ οι άνεμοι θα πνέουν τοπικά τα 6 μποφόρ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, την Τρίτη αναμένονται βροχές στα δυτικά και νότια και την Τετάρτη στα ανατολικά ηπειρωτικά, τα νησιά του βορείου Αιγαίου, τις Σποράδες και την Εύβοια.

Η Πέμπτη θα είναι μία βροχερή μέρα ενώ την Παρασκευή τα φαινόμενα θα επηρεάσουν το Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη βορειοδυτική Πελοπόννησο και βαθμιαία θα επεκταθούν στα κεντρικά και τα βόρεια.

Η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά

«Από τα μέσα της εβδομάδας και μετά προβλέπονται ουσιαστικές βροχές κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Ξεκινάνε λίγες βροχές σήμερα και αύριο στα δυτικά και νότια και την Τετάρτη στα ανατολικά ηπειρωτικά, τα νησιά του βορείου Αιγαίου, τις Σποράδες και την Εύβοια.

Αρκετές βροχές θα έχουμε την Πέμπτη, ενώ την Παρασκευή τα φαινόμενα θα είναι περισσότερα και θα επηρεάσουν το Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη βορειοδυτική Πελοπόννησο, και βαθμιαία θα επεκταθούν στα κεντρικά και τα βόρεια. Η θερμοκρασία θα πέσει λίγο κατά 2 με 3 βαθμούς ενώ οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 5 με 6 μποφόρ. Καλημέρα και καλή εβδομάδα».

🎯ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ, ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΒΡΟΧΕΣ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑ

Η πρόγνωση καιρού για σήμερα

Στα νοτιοδυτικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα δυτικά τμήματα της Πελοποννήσου. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και από το βράδυ στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια τους 19 με 21 και τοπικά τους 22 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 22 με 23 και στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι μεταβλητοί.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 21 με 22 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 20 με 22 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Στο νότιο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο νεφώσεις με τοπικές βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες με βελτίωση το βράδυ. Στα υπόλοιπα τμήματα αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ και από το βράδυ στο Ιόνιο βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου από 06 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Στην ανατολική Πελοπόννησο νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν, με ασθενείς βροχές από το μεσημέρι και στα νοτιότερα τμήματα από το απόγευμα μεμονωμένες καταιγίδες. Στα υπόλοιπα τμήματα αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 22 με 23 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες μέχρι το απόγευμα στη δυτική Κρήτη όπου υπάρχει πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Τοπικά στη νότια Κρήτη έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Αραιές νεφώσεις.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 22 και στα Δωδεκάνησα από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Τρίτη 14-10-2025

Σε όλη τη χώρα λίγες νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες στα ηπειρωτικά κυρίως τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες και από τις πρωινές ώρες στη δυτική Κρήτη, με τοπικές βροχές ή όμβρους.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη και θα σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες κυρίως στα δυτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι στα δυτικά αρχικά θα είναι ασθενείς και βαθμιαία θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 2 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και πρόσκαιρα το απόγευμα στα νοτιοανατολικά έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια τους 19 με 21 και τοπικά τους 22 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 22 με 23 και στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Τετάρτη 15-10-2025

Στα ανατολικά ηπειρωτικά, τα νησιά του βορείου Αιγαίου, τις Σποράδες και την Εύβοια νεφώσεις με τοπικές βροχές και από τις μεσημβρινές ώρες κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα δυτικά και την Κρήτη με λίγες τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη και θα σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες κυρίως στα δυτικά τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια.

Πρόγνωση για την Πέμπτη 16-10-2025

Στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους. Από αργά το βράδυ στα δυτικά οι βροχές θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 5 και βαθμιαία στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ με τάση ενίσχυσης και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια.

Πρόγνωση για την Παρασκευή 17-10-2025

Στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη βορειοδυτική Πελοπόννησο, νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βαθμιαία τα φαινόμενα θα επεκταθούν στα κεντρικά και τα βόρεια. Εξασθένηση των φαινομένων προβλέπεται από αργά το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 5 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 στρεφόμενοι βαθμιαία σε νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νότια.