Καιρός: Καύσωνας διαρκείας τον Σεπτέμβριο – Προειδοποιεί ο Τσατραφύλλιας

Ο φετινός Σεπτέμβριος αναμένεται να έρθει με υψηλές θερμοκρασίες και πιθανό καύσωνα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια.

Όπως ανέφερε σε ανάρτηση του στο Facebook, τα προγνωστικά μοντέλα από την Ευρώπη και τις ΗΠΑ δείχνουν πως η χώρα ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπη με ένα αξιόλογο κύμα ζέστης.

Από Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική αναμένεται να φτάσει η θερμή αέρια μάζα που θα επηρεάσει την θερμοκρασία της Ελλάδας, κάτι που ενισχύει και την πιθανότητα παρατεταμένης διάρκειας του φαινομένου.

Ωστόσο ο κύριος Τσατραφύλλιας τόνισε ότι η εικόνα τις επόμενες 24 ώρες θα είναι πιο ξεκάθαρη διότι θα σταθεροποιηθούν τα μετεωρολογικά δεδομένα.

Την δημοσίευση του την έκλεισε μια μία δόση χιούμορ, σχολιάζοντας: «Αθάνατο ελληνικό καλοκαίρι… όπως και να έχει!», τονίζοντας με αυτόν τον τρόπο την πλέον συνηθισμένη —αλλά πάντα επίκαιρη— εικόνα της παρατεταμένης καλοκαιρινής ζέστης στη χώρα μας.»