Καιρός: Καλοκαιράκι ξανά αύριο – Ζέστη, ήλιος και δυνατοί βοριάδες

Αύριο ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, σύμφωνα με την ΕΜΥ, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια και την Κρήτη, όπου υπάρχει πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές έως το απόγευμα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα είναι βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο έως το μεσημέρι τοπικά θα φτάνουν τα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα δυτικά και τα νοτιοανατολικά, φτάνοντας στους 30 με 32 βαθμούς σε Δυτική Ελλάδα, Δωδεκάνησα και νότια Κρήτη, στους 29 με 30 βαθμούς στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και στους 27 με 28 βαθμούς στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές ώρες στη Θράκη.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα πρόσκαιρα τοπικά στο Θρακικό πέλαγος 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 30 τοπικά στα ηπειρωτικά τους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις. Πιθανότητα ασθενών βροχών στην Εύβοια μέχρι το απόγευμα.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, και στα ανατολικά τοπικά έως τις μεσημβρινές ώρες τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Στις Σποράδες από 22 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις στη βόρεια Κρήτη.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και μέχρι τις μεσημβρινές ώρες τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 26 με 27 βαθμούς και τοπικά στη νότια Κρήτη έως 30 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6 και έως το μεσημέρι τοπικά 7 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 27 με 28 και τοπικά στα νότια 29 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά έως το μεσημέρι τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 28 με 29 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου.