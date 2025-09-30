Καιρός: Χειμωνιάτικο σκηνικό για 48 ώρες με πτώση θερμοκρασίας και καταιγίδες – Οι προγνώσεις Μαρουσάκη, Τσατραφύλλια και Καλλιάνου

Αλλαγή σκηνικού θα έχουμε στον καιρό τις ερχόμενες ώρες η χώρα θα έρθει αντιμέτωπη με καταιγίδες, κατά τόπους επικίνδυνες, ενώ την εμφάνισή τους θα κάνουν και τα πρώτα χιόνια.

Με αναρτήσεις τους στα κοινωνικά δίκτυα οι μετεωρολόγοι συμφωνούν για τα φαινόμενα τα οποία θα είναι κατά τόπους έντονα, ενώ προειδοποιούν για μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας.

Τσατραφύλλιας: “48άωρη πανελλαδική κακοκαιρία τύπου “Π”

Ο Γιώργος Τσατραφύλλιας, αναφέρει σε σημερινή (30/09) ανάρτηση του ότι κακοκαιρία τύπου “Π” θα χτυπήσει την χώρα το επόμενο 48αωρο.

“Ποδαρικό με ισχυρές καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους, πτώση της θερμοκρασίας ακόμα και χιόνια θα κάνει ο Οκτώβρης. Η επιδείνωση του καιρού θα ξεκινήσει την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου το πρωί από τα δυτικά και θα επεκταθεί σε όλη τη χώρα, μέχρι και την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου.

Συγκεκριμένα, αναμένονται:

– Ισχυρές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές με τα φαινόμενα να είναι εντονότερα και να δίνουν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής στη δυτική ,τη βόρεια Ελλάδα και το ανατολικό Αιγαίο (καιρός τύπου “Π”).

– Θυελλώδεις βόρειοι και νότιοι άνεμοι στο Ιόνιο και το νότιο Αιγαίο αντίστοιχα.

– Πτώση της θερμοκρασία έως 8℃ στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα.

– Πασπάλισμα χιονιού δεν αποκλείεται την Παρασκευή το πρωί στα βουνά της βόρειας Ελλάδας. (ενδεικτικό υψόμετρο: 1.500 μέτρα). Λίγο χιονάκι θα πέσει και στο χιονοδρομικό του Καϊμακτσαλάν», επισημαίνει ακόμη.”

Μαρουσάκης: Προειδοποιεί για πλημμυρικά φαινόμενα

Μεγάλη αλλαγή αναμένεται από την Πέμπτη στην εικόνα του καιρού με τις συνθήκες να θυμίζουν βαρύ χειμώνα και τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη να προειδοποιεί για έντονα φαινόμενα με καταιγίδες και πλημμύρες.

Η θερμοκρασία θα πέσει αισθητά, ιδιαίτερα στα κεντρικά και βόρεια, ενώ δεν αποκλείεται να σημειωθούν τα πρώτα χιόνια στα ορεινά της βόρειας ηπειρωτικής χώρας.

Οι άνεμοι θα ενισχυθούν σε ξηρά και θάλασσα και δεν αποκλείονται τοπικά πλημμυρικά επεισόδια.

Αύριο Τετάρτη θα συνεχιστεί ο άστατος καιρός σε κεντρικά και βόρεια, με βροχές κατά διαστήματα. Από το απόγευμα προς τη νύχτα η νέα κακοκαιρία θα αρχίσει να επηρεάζει τη χώρα από τα δυτικά-βορειοδυτικά. Την Πέμπτη το βαρομετρικό χαμηλό θα κινηθεί από το Ιόνιο προς το Αιγαίο, δίνοντας ισχυρές καταιγίδες κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές.

Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει αισθητά, οι άνεμοι θα ενισχυθούν και σε αρκετές περιοχές θα κάνει αισθητό κρύο. Πρόκειται για φθινοπωρινή κακοκαιρία που απαιτεί προσοχή, καθώς ενδέχεται να προκαλέσει προβλήματα, ιδιαίτερα την Πέμπτη και την Παρασκευή.

Καλλιάνος – Καιρός: Πότε θα χτυπήσει την Αθήνα η κακοκαιρία

Ένα εκτεταμένο σύστημα κακοκαιρίας που θα επηρεάσει μεγάλο μέρος της Ελλάδας θα φτάσει στην χώρα από την Πέμπτη (2/10).

Ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος επισημαίνει ότι το διήμερο Πέμπτης και Παρασκευής θα μας επισκεφθεί ένα καλά οργανωμένο σύστημα κακοκαιρίας. Το καιρικό αυτό φαινόμενο θα φέρει εκτεταμένες βροχές, έντονες καταιγίδες και πολύ δυνατούς ανέμους κυρίως στα πελάγη.

Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει ιδιαίτερα στη Δυτική, Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα. Στα ορεινά της Βορειοδυτικής χώρας αναμένονται χιονοπτώσεις, ενώ στη Δυτική Μακεδονία είναι πιθανό το χιόνι να κατέβει ακόμη και σε υψόμετρα 700–800 μέτρων από το βράδυ της Πέμπτης έως τα ξημερώματα της Παρασκευής.

Η κακοκαιρία θα ξεκινήσει αργά το βράδυ της Τετάρτης από το Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά, επεκτεινόμενη σταδιακά σε σχεδόν όλη τη χώρα μέχρι το τέλος της Πέμπτης. Την Παρασκευή, τα πιο έντονα φαινόμενα θα επικεντρωθούν στο ανατολικό Αιγαίο, ενώ σε πολλές περιοχές οι βροχές θα συνεχιστούν με μειωμένη ένταση. Το βράδυ της Παρασκευής αναμένεται εξασθένηση του συστήματος, με το Σάββατο να χαρακτηρίζεται από τοπικές βροχές.

Οι περιοχές που θα δεχθούν τα πιο έντονα καιρικά φαινόμενα είναι η Δυτική και η Βόρεια Ελλάδα, καθώς και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Σημαντικές βροχοπτώσεις και πιθανές καταιγίδες προβλέπονται επίσης για την Αττική μέσα στην Πέμπτη, γι’ αυτό απαιτείται προσοχή και έγκαιρη ενημέρωση.

Ο κ. Καλλιάνος υπογράμμισε τη σημασία της συνετής χρήσης του 112, τονίζοντας ότι τα προγνωστικά μοντέλα και τα ραντάρ παρέχουν ακριβή δεδομένα για την πορεία και την ένταση των φαινομένων. Η εμπειρία των μετεωρολόγων είναι καθοριστική για την αποστολή προειδοποιητικών μηνυμάτων, ώστε να αποφευχθεί η άσκοπη ενεργοποίηση του συστήματος και να διασφαλιστεί η αποτελεσματική ενημέρωση του κοινού.