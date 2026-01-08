Καιρός αύριο: Βροχές, ισχυροί άνεμοι και πτώση της θερμοκρασίας

Άστατο θα είναι αύριο το σκηνικό του καιρού (09.01) με βροχές, καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους έως 8 μποφόρ.

Πιο αναλυτικά αύριο (09.01) στο ανατολικό και νότιο Αιγαίο αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα νοτιοανατολικά μεμονωμένες καταιγίδες, με γρήγορη βελτίωση. Στα δυτικά λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και από τις μεσημβρινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις από το απόγευμα στα ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 5 με 6 και στο Αιγαίο 7 τοπικά 8 μποφόρ, με γρήγορη εξασθένηση στα κεντρικά και τα βόρεια, όπου από τις μεσημβρινές ώρες θα στραφούν σε νοτίων διευθύνσεων 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Στα βόρεια ηπειρωτικά δεν θα ξεπεράσει τους 11 βαθμούς, στα Δωδεκάνησα τους 14 με 15, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές τους 16 βαθμούς Κελσίου. Νωρίς το πρωί στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.

Αναλυτική Πρόγνωση

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία στη δυτική κυρίως Μακεδονία θα αυξηθούν.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 4 με 5 γρήγορα μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από μείον 04 έως 11 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά στο Ιόνιο 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα κατά τόπους αυξημένες.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 6 με 7 και τοπικά στην Κρήτη 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες στα νότια. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα Δωδεκάνησα τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 5 με 7 και στα νότια έως 8 μποφόρ, με γρήγορη εξασθένηση στα κεντρικά και τα βόρεια, όπου από τις μεσημβρινές ώρες θα επικρατήσουν νοτίων διευθύνσεων άνεμοι 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που από τις μεσημβρινές ώρες πρόσκαιρα θα αυξηθούν.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ με γρήγορη εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι.

Ανεμοι: Αρχικά βόρειοι 4 και γρήγορα μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 4 έως 10 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός το Σάββατο

Στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στην ανατολική Πελοπόννησο και το Αιγαίο μεμονωμένες καταιγίδες.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά και σε περιοχές της βορειοδυτικής χώραςμε χαμηλότερο υψόμετρο. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 5 με 7 και στα πελάγη τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της κυρίως στα ανατολικά. Στα βόρεια ηπειρωτικά θα φτάσει τους 12 με 14 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, τα νησιά Ιονίου και του βορείου Αιγαίου τους 15 με 17 και τοπικά στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Νωρίς το πρωί στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.

Ο καιρός την Κυριακή

Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά και από το βράδυ και σε περιοχές της βορειοανατολικής χώρας με χαμηλότερο υψόμετρο.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 και στο νότιο Αιγαίο και την Κρήτη 7 και πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ. Από τις μεσημβρινές ώρες στα βόρεια θα επικρατήσουν βορείων διευθύνσεων άνεμοι 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση η οποία στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι αισθητή. Στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός.

Ο καιρός την Δευτέρα

Στα βορειοδυτικά λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη νεφώσεις με τοπικές βροχές και στο Αιγαίο μεμονωμένες καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά, κυρίως της Εύβοιας, του βορείου Αιγαίου και της Κρήτης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στα πελάγη 7 τοπικα 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί σε χαμηλά επίπεδα. Στα ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός ο οποίος κατά τόπους στα κεντρικά και βόρεια θα είναι ισχυρός.

Ο καιρός την Τρίτη

Στην Εύβοια, την Κρήτη και το Αιγαίο νεφώσεις με τοπικές βροχές και λίγα χιόνια στα ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις κυρίως στα βόρεια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα πελάγη 7 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Στα ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός ο οποίος κατά τόπους στα βόρεια θα είναι ισχυρός.