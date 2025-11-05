Καιρός αύριο: Τοπικές βροχές και καταιγίδες στα ανατολικά – Πέφτει η θερμοκρασία

Ο καιρός αύριο, Πέμπτη (06/11) προβλέπεται βροχερός με πυκνές νεφώσεις σύμφωνα με την ΕΜΥ, με τις τοπικές βροχές να εμφανίζονται κυρίως στην ανατολική ηπειρωτική Ελλάδα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, όπου θα εκδηλωθούν καταιγίδες.

Όπως αναφέρει η πρόγνωση της ΕΜΥ για τον καιρό, θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες στην ανατολική ηπειρωτική Ελλάδα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρξουν λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και το πρωί στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια όπου θα φτάσει τους 15 με 17 βαθμούς. Στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει τους 20 με 22 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 24 βαθμούς.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Αττική

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές στα βόρεια.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και βαθμιαία μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στη Θράκη.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά 5 τοπικά 6 μποφόρ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Θερμοκρασία: Από 11 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα ηπειρωτικά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και πρόσκαιρα τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στα νότια θαλάσσια μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5, στα ανατολικά 6 και πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Κυκλάδες -Κρήτη

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στις νότιες Κυκλάδες και την Κρήτη σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και στις Κυκλάδες έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία στα νότια θα αυξηθούν και τη νύχτα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.