Καιρός αύριο: Άνοιξη μέχρι το μεσημέρι και μετά βροχές – Με τι θερμοκρασία θα σουβλίσουμε τον οβελία

Ανοιξιάτικο θα είναι αύριο (08.04) το σκηνικό του καιρού στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, όμως, από το μεσημέρι και μετά, σύμφωνα με την ΕΜΥ, αναμένονται βροχές και καταιγίδες.

Πιο αναλυτικά, αύριο, στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά και το νότιο Αιγαίο αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες και πιθανότητα πρόσκαιρων όμβρων, κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου.

Στην υπόλοιπη χώρα αρχικά σχεδόν αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στα βόρεια που γρήγορα θα επεκταθούν και στις υπόλοιπες περιοχές και κυρίως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή πρόσκαιροι όμβροι στα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6, στα ανατολικά και νότια πελάγη τοπικά 7 μποφόρ. Βαθμιά από το μεσημέρι στα ανατολικά θα στραφούν σε βορειοανατολικούς τοπικά έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια, όμως στις υπόλοιπες περιοχές θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Θα φτάσει στα βόρεια τους 18 με 20 βαθμούς, στα κεντρικά ηπειρωτικά τους 20 με 23 και στην υπόλοιπη χώρα τους 19 με 22, στα ανατολικα ηπειρωτικά και την Κρήτη τοπικά 23 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτική Πρόγνωση

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους τις πρωινές ώρες στη Θράκη και από το μεσημέρι στην ανατολική Μακεδονία. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι, κυρίως στα ορεινά της δυτικής Μακεδονίας.

Ανεμοι: Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και μέχρι αργά το μεσημέρι στην κεντρική Μακεδονία 6 με 7 μποφόρ. Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη μεταβλητοί 3 με 4 και από το απόγευμα από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά που βαθμιαία θα αυξηθούν και τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες είναι πιθανό να σημειωθούν πρόσκαιροι όμβροι στα ορεινά, κυρίως της Ηπείρου.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5, στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 21 με 22 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αρχικά αίθριος αλλά βαθμιαία θα αναπτυχθούν νεφώσεις και από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 και στα ανατολικά μέχρι το μεσημέρι 7 που βαθμιαία θα στραφούν σε βόρειους βορειοανατολικούς 3 με 5 μποφόρ και θα εξασθενήσουν.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 22 με 23 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Από το απόγευμα στις Κυκλάδες λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 5 με 7 και από το απόγευμα 4 με 5 μποφόρ, στρεφόμενοι στις Κυκλάδες σε βόρειους βορειοανατολικούς.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 21, στην Κρήτη 22 τοπικά 23 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στα νησιά ανατολικού Αιγαίου λίγες νεφώσεις παροδικά με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι τις μεσημβρινές ώρες. Στα Δωδεκάνησα γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις μέχρι .τις μεσημβρινές ώρες.τις μεσημβρινές ώρες.

Ανεμοι: Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από βόρεις διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα δυτικές διευθύνσεις 5 με 7 και από το βράδυ βόρειοι βορειοδυ6τικοί 4 με 6 μποφόρ. Τη νύχτα οι άνεμοι θα εξσθενήσουν περαιτέρω σε όλες τις περιοχές.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αρχικά αίθριος, βαθμιαία θα αναπτυχθούν νεφώσεις και από το μεσημέρι πιθανώς να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5, στα δυτικά και νότια 6 με βαθμιαία εξασθένση από το μεσημέρι στρεφόμενοι σε βορειοανατολικούς 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 22 με 23 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Μ. Πέμπτη

Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και το βόρειο Αιγαίο νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά και την Κρήτη. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα βόρεια ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά και νότια βορειοδυτικοί 4 με 6, στην υπόλοιπη χώρα ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 4, πρόσκαιρα τοπικά 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια. Στα βορειοανατολικά δεν θα ξεπεράσει τους 12 με 14 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα θα φτάσει τους 15 με 18 και τοπικά στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 19 με 21 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Μ. Παρασκευή

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά, τα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη. Μεμονωμένες καταιγίδες πιθανώς να εκδηλωθούν πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες στο βόρειο Αιγαίο.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα βόρεια ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ. Βαθμιαία από τα δυτικά θα στραφούν σε νότιους νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα νότια.

Ο καιρός το Μ. Σάββατο

Στα κεντρικά και βόρεια αυξημένες νεφώσεις με βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Βαθμιαία από το απόγευμα τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα ανατολικά. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια από ανατολικές και στα νότια από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στα πελάγη πιθανώς τοπικά 7 μποφόρ, βαθμιαία θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων με μικρή εξασθένηση.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός την Κυριακή του Πάσχα

Λίγες νεφώσεις παροδικά κατά τόπους αυξημένες, με πρόσκαιρες τοπικές βροχές κυρίως τις πρωινές ώρες στο Αιγαίο και την Κρήτη και τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5, στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, στο Αιγαίο πρόσκαρα τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.