Καιρός: Ανεβαίνει η θερμοκρασία, θα αγγίξει τους 42 βαθμούς αύριο – Επιμένει το μελτέμι στο Αιγαίο

Αλλάζει απότομα ο καιρός τα επόμενα 24ωρα, καθώς καταφθάνει ο τελευταίος καύσωνας του καλοκαιριού με θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών.

Η αλλαγή του καιρού αρχίζει από σήμερα Πέμπτη 21/8, με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 37 βαθμούς, ενώ αύριο Παρασκευή θα είναι και η πιο ζεστή μέρα με το θερμόμετρο να σκαρφαλώνει στους 41 βαθμούς και τοπικά ακόμα και στους 42.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με την πρόγνωση της μετεωρολόγου Χριστίνας Ρήγου, Τα υψηλότερα επίπεδα ζέστης θα καταγραφούν σε:

Φθιώτιδα, Βοιωτία, Αττική, Αργολίδα, Αρκαδία. Λακωνία

Από το Σάββατο, η κατάσταση θα αποκλιμακωθεί και από την Κυριακή θα σημειωθεί μικρή πτώση της θερμοκρασίας.

Καιρός σήμερα: Αναλυτική πρόγνωση για όλη τη χώρα

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, σήμερα η ορατότητα θα είναι ελαφρά περιορισμένη τις πρωινές ώρες στα δυτικά και τα βόρεια, ενώ οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 και τις πρωινές ώρες στα νοτιοανατολικά τοπικά έως 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και από το απόγευμα στο βόρειο Ιόνιο νότιοι έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο αφού θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 34 με 36 και τοπικά στα ανατολικά τους 37 βαθμούς, στη νησιωτική χώρα τους 31 με 33 και τοπικά στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Θερμοκρασία: Από 20 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και και από το μεσημέρι νότιοινοτιοανατολικοί έως 4 μποφόρ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Θερμοκρασία: Από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και από το μεσημέρι νοτίων διευθύνσεων3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Η ελάχιστη στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος ΝΗΣΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Αργά το βράδυ θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα βόρεια.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και τοπικά στο Ιόνιο έως 5μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 33 και στα ηπειρωτικά έως 34 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 35 με 36 και τοπικά έως 37 βαθμούς Κελσίου. Στις Σποράδες έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και στα ανατολικά έως 6μποφόρ. Από το βράδυ δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 31 με 32 και στη νότια Κρήτη έως 34 με 35βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 και τις πρωινές ώρες στα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός της Παρασκευής

Στα δυτικά και τα βόρεια λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με σποραδικές βροχές ή όμβρους κυρίως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός.

Τις βραδινές ώρες στα δυτικά θα σημειωθούν κατά τόπους ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο, τα βόρεια ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ, στις υπόλοιπες περιοχές από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο στα ανατολικά και νότια. Στην ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο τοπικά θα ξεπεράσει τους 38 και πιθανόν να αγγίξει τους 40 βαθμούς Κελσίου.