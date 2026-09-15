Ιορδάνης Χασαπόπουλος για κηδεία Μαζωνάκη: “Ο Σάκης Ρουβάς γιατί δεν πήγε;”

Στην απουσία των καλλιτεχνών από την κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη την Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου αναφέρθηκε ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος στο ξεκίνημα της εκπομπής “ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA”.

Η συζήτηση ανάμεσα στον Ιορδάνη Χασαπόπουλο και την Ανθή Βούλγαρη στράφηκε, μεταξύ άλλων, στις απουσίες του Σάκη Ρουβά και της Δέσποινας Βανδή από την κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη, με τους παρουσιαστές να σχολιάζουν το γεγονός στον αέρα της πρωινής εκπομπής.

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Ι.Χ.: Να σε ρωτήσω κάτι; Εγώ τώρα θα το πω, μπορεί να είναι και κακία, ο Σάκης γιατί δεν πήγε;

Α.Β.: Δεν ξέρω τι μπορεί να είχε.

Ι.Χ.: Μου έκανε εντύπωση… Έχουμε πολλούς τηλεθεατές που τα σχολιάζουν αυτά…

Α.Β.: Νομίζω πως ούτε η Δέσποινα Βανδή ήταν. Εντάξει, και οι καλλιτέχνες έχουν διάφορες υποχρεώσεις, δεν ξέρεις πού μπορεί να ήταν ο καθένας.

Ι.Χ.: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.

«Εμένα δεν μου άρεσε που τον έβαλαν μέσα στη νεκροφόρα και έτρεχε η νεκροφόρα…» κατέληξε ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος.