Ιστιοφόρο τυλίχθηκε στις φλόγες κοντά στη Δήλο – Διασώθηκαν δύο άτομα

Πραγματοποιήθηκε επιχείρηση διάσωσης σήμερα, Τρίτη (19/08) το απόγευμα, στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Δήλου και Ρήνειας, διότι ξέσπασε πυρκαγιά σε ιστιοφόρο σκάφος με δύο αλλοδαπούς επιβαίνοντες.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρχές και η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ). Σημειώνεται ότι οι δύο επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο επιβατηγό πλοίο «Δήλος Εξπρές», χωρίς να αναφερθούν προβλήματα υγείας.

Στην περιοχή έσπευσε επίσης πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος για την παροχή συνδρομής και την παρακολούθηση της κατάστασης.