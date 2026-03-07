Ηράκλειο: Συνελήφθη 70χρονος για ναρκωτικά – Κατασχέθηκε ποσότητα κάνναβης συνολικού βάρους τριών κιλών

Στη σύλληψη ενός 70χρονου στο Ηράκλειο, για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών, προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με την Αστυνομία ο 70χρονος εντοπίσθηκε κατά το χρόνο που επιβιβαζόταν στο όχημά του και ακινητοποιήθηκε, ενώ σε έρευνα που έγινε τόσο στο όχημα, όσο και στην οικία του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν έξι συσκευασίες που περιείχαν 655,7 γραμμάρια κάνναβης, επτά συσκευασίες που περιείχαν αποξηραμένα τμήματα δενδρυλλίων κάνναβης συνολικού βάρους 2 κιλών και 310 γραμμαρίων, μια ζυγαριά και ένας τρίφτης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.