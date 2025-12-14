Ηράκλειο: Σύλληψη αλλοδαπού για απόπειρα ληστείας και ναρκωτικά

Στη σύλληψη ενός αλλοδαπού για απόπειρα ληστείας αλλά και παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών, προχώρησαν στο Ηράκλειο Αστυνομικοί της Ομάδας Δίκυκλης αστυνόμευσης του Τμήματος ‘Αμεσης Δράσης Ηρακλείου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, κατά τις απογευματινές ώρες εχθές (13.12.2025) δυο άγνωστα άτομα προσέγγισαν 42χρονο αλλοδαπό ο οποίος κινούνταν πεζός στην πόλη του Ηρακλείου και με την απειλή μαχαιριού, επιχείρησαν να του αποσπάσουν χρηματικό ποσό .

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Αστυνομίας, από την αξιοποίηση στοιχείων και πληροφοριών, άμεσα αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας ταυτοποίησαν και συνέλαβαν 28χρονο αλλοδαπό στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 5,63 γραμμάρια κάνναβης σε μορφή σοκολάτας.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.