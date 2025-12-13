Ηράκλειο: Ένας τραυματίας από συμπλοκή αλλοδαπών

Αιματηρό επεισόδιο μεταξύ αλλοδαπών σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (13/12), στην περιοχή της Χανιώπορτας, στο Ηράκλειο Κρήτης, προκαλώντας την κινητοποίηση των αρχών.

Όπως γράφει το patris.gr, περίπου δέκα άτομα εμπλέκονται στο περιστατικό, ενώ υπάρχουν αναφορές και για έναν τραυματία.

Άμεσα έσπευσαν στο σημείο δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την παροχή πρώτων βοηθειών.