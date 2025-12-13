Η εκλογή Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup θα επιφέρει απτά οφέλη στην ελληνική οικονομία;
ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Ένας τραυματίας από συμπλοκή αλλοδαπών

Στο επεισόδιο εμπλέκονται περίπου δέκα άτομα

DEBATER NEWSROOM

Αιματηρό επεισόδιο μεταξύ αλλοδαπών σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (13/12), στην περιοχή της Χανιώπορτας, στο Ηράκλειο Κρήτης, προκαλώντας την κινητοποίηση των αρχών.

Όπως γράφει το patris.gr, περίπου δέκα άτομα εμπλέκονται στο περιστατικό, ενώ υπάρχουν αναφορές και για έναν τραυματία.

Άμεσα έσπευσαν στο σημείο δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την παροχή πρώτων βοηθειών.

