Ηράκλειο: Στον εισαγγελέα οι δύο συλληφθέντες του πολύνεκρου ναυαγίου – Εξανεμίζονται οι ελπίδες για τους αγνοούμενους

Το κατώφλι του Δικαστικού Μεγάρου Ηρακλείου πέρασαν οι δύο άνδρες που συνελήφθησαν μετά το πολύνεκρο ναυάγιο ανοιχτά των Καλών Λιμένων τα ξημερώματα του Σαββάτου που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον τρεις ανθρώπους.

Σύμφωνα με το creta24, ο 25χρονος και ο 19χρονος με καταγωγή από το Σουδάν, που κατηγορούνται μεταξύ άλλων για τη διακίνηση των δεκάδων μεταναστών, οδηγήθηκαν ενώπιον Εισαγγελέα για την άσκηση ποινικών διώξεων.

Από το ναυάγιο, ανασύρθηκαν τρεις άνδρες νεκροί, ενώ διασώθηκαν άλλοι 20, ανάμεσά του τέσσερις ανήλικοι. Σύμφωνα με μαρτυρίες τους, στη μοιραία λέμβο που ξεκίνησε το βράδυ της Πέμπτης 19 Φεβρουαρίου από το Τομπρούκ της Λιβύης και ανετράπη εξαιτίας των ισχυρών κυματισμών, επέβαιναν συνολικά 50 άτομα.

Αν και οι έρευνες συνεχίζονται σήμερα, οι ελπίδες για τον εντοπισμό επιζώντων εξανεμίζονται.

Υπενθυμίζεται ότι την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη η επιχείρηση διάσωσης των μεταναστών από το ναυάγιο, μια ακόμη βάρκα με 67 μετανάστες εντοπίστηκε ανοιχτά των Καλών Λιμένων. Ως διακινητής, συνελήφθη ένας 21χρονος υπήκοος Σουδάν.

Οι μετανάστες έχουν μεταφερθεί στο κτίριο του πρώην ψυγείου στο λιμάνι του Ηρακλείου.