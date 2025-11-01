Ηράκλειο: Στο νοσοκομείο φρουρούμενος ο 55χρονος που έβαλε φωτιά και προσπάθησε να διαφύγει – Τα στοιχεία που δείχνουν εγκληματική ενέργεια

Όλο και βαθαίνει το οικογενειακό δράμα που εκτυλίχθηκε το βράδυ της Παρασκευής (1/11) στο Ηράκλειο μετά από φωτιά σε σπίτι στην περιοχή του Μασταμπά.

Από την φωτιά απανθρακώθηκαν δύο άτομα, η μητέρα και ο αδελφός του 55χρονου που προσπάθησε να διαφύγει από ταράτσα του δευτέρου ορόφου, με αποτέλεσμα να πέσει στο κενό και να τραυματιστεί σοβαρά. Ο ίδιος νοσηλεύεται φρουρούμενος με σοβαρά τραύματα στο νοσοκομείο.

Στην κατοχή του 55χρονου βρέθηκαν δύο μαχαίρια, το ένα από αυτά μάλιστα ματωμένο στη ταράτσα του οικήματος που τυλίχθηκε στις φλόγες. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 55χρονος, που ζούσε μαζί με τη μητέρα και τον αδελφό του, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, προσπάθησε να βάλει φωτιά στο διαμέρισμα, αφού πρώτα είχε τοποθετήσει μια νάιλον σακούλα στο κεφάλι του 60χρονου.

Με νάιλον στο κεφάλι η μία σορός

Μία από τις εκδοχές που εξετάζουν οι Αρχές είναι πως ο 55χρονος άνδρας προκάλεσε τη φονική πυρκαγιά και στη συνέχεια να επιχείρησε να διαφύγει.

Τα ευρήματα στον τόπο της διπλής τραγωδίας προκαλούν σοκ. Η 90χρονη μητέρα βρέθηκε νεκρή στο πάτωμα του σπιτιού, πιθανότατα έχοντας χάσει τις αισθήσεις της από τις αναθυμιάσεις, καθώς το διαμέρισμα του πρώτου ορόφου είχε τυλιχθεί στις φλόγες.

Σε νοσοκομειακό κρεβάτι μέσα στο ίδιο σπίτι εντοπίστηκε νεκρό ένα ακόμη άτομο περίπου 60 ετών, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε υποστεί στο παρελθόν εγκεφαλικό επεισόδιο και αντιμετώπιζε σοβαρά κινητικά προβλήματα. Το στοιχείο που συγκλονίζει είναι πως ο άνδρας βρέθηκε με μία νάιλον σακούλα στο κεφάλι.

Έχει παραγγελθεί αυτοψία, ιατροδικαστική εξέταση και νεκροψία – νεκροτομή ενώ προανάκριση διενεργείται από την ΥΔΕΕ Ηρακλείου.

Ηράκλειο: Τραγική φιγούρα η αδελφή της οικογένειας

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι ο 55χρονος διασώθηκε από τους πυροσβέστες και προσπάθησε να διαφύγει στη συνέχεια.

Ειδικότερα, οι γείτονες του πρόσφεραν νερό, ξαφνικά απομακρύνθηκε και ανέβηκε στην ταράτσα. Τραγικό πρόσωπο της ιστορίας η κόρη της άτυχης ηλικιωμένης που μένει κοντά κι έφτασε στο σημείο όταν ενημερώθηκε από τους γείτονες.



Σύμφωνα με περιγραφές, αστυνομικοί και περίοικοι προσπάθησαν να τον αποτρέψουν από το να βουτήξει στο κενό, ωστόσο δεν τα κατάφεραν. Στο νοσοκομείο έφτασε με πολλαπλά κατάγματα και αναπνευστικά προβλήματα, ενώ διασωληνώθηκε άμεσα καθώς η κατάσταση του θεωρείται κρίσιμη.