Ηράκλειο: Οδηγός ταξί παράτησε γυναίκα με τρία παιδιά για να πάρει κούρσα με τουρίστες

Πλήθος καταγγελιών έχουν γίνει τους τελευταίους μήνες για ασυνείδητους οδηγούς ταξί οι οποίοι επιλέγουν κούρσες με το τελευταίο παράδειγμα αντιεπαγγελματικής συμπεριφοράς να έρχεται από το Ηράκλειο.

Πριν λίγες μέρες, μία μητέρα με 3 παιδιά έμειναν στην μέση του πουθενά καθώς οδηγός ταξί επέλεξε να πάρει κούρσα με τουρίστες. Η γυναίκα και τα παιδιά 6, 9 και 12 χρόνων, επιβιβάστηκαν στο ταξί ώστε να φτάσουν πιο γρήγορα στον προορισμό τους. Τότε, ο οδηγός βλέποντας στην άκρη του δρόμου τουρίστες με βαλίτσες είπε στην μητέρα ότι πρέπει να κατέβουν αμέσως.

Όπως κατήγγειλε η γυναίκα, σύμφωνα με την «Κοινωνία Ώρα MEGA» ο οδηγός τους παράτησε στη μέση του πουθενά, σε σκοτεινό σημείο όπου δεν υπήρχαν άλλα ταξί για να εξυπηρετηθούν. Παρά την προσπάθειά της να του αλλάξει γνώμη λέγοντας πως δεν έχει καν μπαταρία στο κινητό της, ο οδηγός δεν «συγκινήθηκε».

Η ίδια τόνισε πως τα παιδιά της τρόμαξαν που έμειναν στα σκοτάδια μέχρι να βρουν άλλο τρόπο για να φτάσουν στον προορισμό τους. Ανέφερε δε πως έχει ήδη κινηθεί νομικά κατά του ασυνείδητου οδηγού.