Καταγγελία για οδηγό ταξί που χρέωσε την διαδρομή Πειραιάς – Συγγρού 90 ευρώ

Ακόμη ένα περιστατικό υπερχρέωσης επιβατών σε τουριστικά σημεία καταγράφηκε σύμφωνα με όσα καταγγέλλει μέλος του Δ.Σ. των οδηγών ταξί.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε ο ΣΚΑΪ, μέλος του διοικητικού συμβουλίου των οδηγών ταξί ανέφερε ότι οδηγός ζήτησε ένα υπέρογκο ποσό για για διαδρομή από το λιμάνι του Πειραιά έως τη λεωφόρο Συγγρού.

Όπως υπογράμμισε, έχουν υπάρξει περιπτώσεις όπου το αντίτιμο της διαδρομής ανέρχεται σε εκατοντάδες ευρώ, ιδίως από το αεροδρόμιο, με το ταξίμετρο να μην λειτουργεί. Στο πιο πρόσφατο περιστατικό, οδηγός φέρεται να ζήτησε 90 ευρώ για την εν λόγω διαδρομή από τον Πειραιά στη Συγγρού.

Μάλιστα, πρόσθεσε ότι εφόσον διαπιστωθεί παραβίαση μετά από επίσημη καταγγελία, τα χρήματα επιστρέφονται στον πελάτη. Οι εκπρόσωποι των οδηγών ζητούν συναντήσεις με τα αρμόδια υπουργεία για την αντιμετώπιση του φαινομένου και προτείνουν ενίσχυση της αστυνόμευσης σε σημεία με αυξημένη τουριστική κίνηση, όπως το Μοναστηράκι, το αεροδρόμιο και το λιμάνι του Πειραιά, με παρουσία καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.