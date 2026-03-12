Ηράκλειο: Φωτιά σε κατάστημα εκκλησιαστικών ειδών – Κάηκαν Ευαγγέλια και εικόνες

Ολοσχερώς καταστράφηκε κατάστημα εκκλησιαστικών ειδών στο Ηράκλειο όταν ξέσπασε φωτιά εσωτερικό του μαγαζιού στην οδό Κυρίλλου Λουκάρεως.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το neakriti.gr, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε γύρω στις 3:30 τα ξημερώματα της Πέμπτης (12/3). Στις εικόνες φαίνονται αποκαΐδια διάσπαρτα σε όλο τον χώρο, ενώ στο πάτωμα έχουν πέσει ιερά Ευαγγέλια, προσευχητάρια και ψαλτήρια, πολλά από τα οποία έχουν υποστεί σοβαρές φθορές από τη φωτιά και τους καπνούς.

Παράλληλα, διακρίνονται καμένες εικόνες και άλλα εκκλησιαστικά αντικείμενα, που καταστράφηκαν από τη φωτιά.

Η εικόνα της καταστροφής συμπληρώνεται από σπασμένα τζάμια και κατεστραμμένα αντικείμενα, με το εσωτερικό του καταστήματος να φέρει εμφανή τα σημάδια της πυρκαγιάς.

Στο σημείο έσπευσαν τρία πυροσβεστικά οχήματα με επτά πυροσβέστες, οι οποίοι κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά γρήγορα υπό έλεγχο. Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής, το οποίο εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με το πώς ξεκίνησε η φωτιά.