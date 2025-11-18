Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος;
Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: 60χρονος στη Μεσαρά πυροβολήθηκε μέσα στο σπίτι του ενώ κοιμόταν

Σώθηκε από θαύμα έχοντας τραύματα στο χέρι και στην πλάτη

Ηράκλειο: 60χρονος στη Μεσαρά πυροβολήθηκε μέσα στο σπίτι του ενώ κοιμόταν
ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

“Τύχη βουνό” είχε ένας 60χρονος άνδρας από το Τυμπάκι Ηρακλείου, ο οποίος δέχτηκε πυροβολισμό με καραμπίνα την ώρα που κοιμόταν στο κρεβάτι του.

Σύμφωνα με το e-mesara, ο άνδρας τραυματίστηκε από σκάγια στο χέρι και στην πλάτη, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι γλίτωσε κυριολεκτικά από θαύμα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το συμβάν σημειώθηκε γύρω στις 5 τα ξημερώματα, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση της Αστυνομίας, η οποία έσπευσε στο σημείο για διερεύνηση των συνθηκών του πυροβολισμού.

Ο 60χρονος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Κέντρο Υγείας Μοιρών και στη συνέχεια  στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, συνοδεία γιατρού, προκειμένου να λάβει άμεση ιατρική φροντίδα.

Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά τα κίνητρα ή οι συνθήκες κάτω από τις οποίες πυροβολήθηκε ο άνδρας.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ