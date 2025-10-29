Θεωρείτε ότι η συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα θα διασπάσει τον ΣΥΡΙΖΑ;
ΕΛΛΑΔΑ

Ιπποκράτειο: Ο 5χρονος Γαβριήλ που μάχεται με τον καρκίνο έκανε «παρέλαση» ντυμένος τσολιάς

Η μητέρα του απευθύνει έκκληση για αιμοπετάλια

Ιπποκράτειο: Ο 5χρονος Γαβριήλ που μάχεται με τον καρκίνο έκανε «παρέλαση» ντυμένος τσολιάς
DEBATER NEWSROOM

Συγκινητικές στιγμές σημειώθηκαν στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου ο 5χρονος Γαβριήλ, που δίνει γενναία μάχη με τον καρκίνο τα τελευταία δύο χρόνια, έκανε τη δική του «παρέλαση» στους διαδρόμους, ντυμένος τσολιάς, σκορπίζοντας χαμόγελα και συγκίνηση.

Η μητέρα του μικρού ήρωα ανέφερε πως η ιδέα γεννήθηκε από τη νηπιαγωγό του, που τον ενθάρρυνε να ντυθεί τσολιάς και να παρελάσει, όπως θα έκανε και στο σχολείο του:
«Το χάρηκε πάρα πολύ, το έζησε και μας συγκίνησε όλους. Ήταν περήφανος και φώναζε “εν δυο, εν δυο” καθώς προχωρούσε, με τη δασκάλα και τη νηπιαγωγό του να τον ακολουθούν».

Η μητέρα του απηύθυνε παράλληλα έκκληση για αιμοπετάλια, εξηγώντας ότι ο μικρός Γαβριήλ χρειάζεται συχνές μεταγγίσεις λόγω των θεραπειών του:
«Το αίμα του είναι β’ αρνητικό και είναι δύσκολο να βρεθεί, όμως ο κόσμος ανταποκρίθηκε και σήμερα τα αποτελέσματά του είναι καλύτερα. Συνεχίζουμε τη μάχη με πίστη και ελπίδα».

