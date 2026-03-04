Ιωάννινα: Το οδόστρωμα κατάπιε όχημα καθαριότητας του δήμου – Δείτε βίντεο
Δεν υπήρξαν τραυματισμοί
Μεγάλη καθίζηση οδοστρώματος σημειώθηκε στα Ιωάννινα στο ύψος σχολικού συγκροτήματος όπου στεγάζονται τα ΕΠΑΛ και ένα ΓΕΛ επί της οδού Βελισσαρίου.
Σύμφωνα με πληροφορίες του epirus-tv-news.gr, μεγάλη καθίζηση του οδοστρώματος σημειώθηκε στα Ιωάννινα, επί της Βελισσαρίου με αποτέλεσμα όχημα καθαριότητας του δήμου να πέσει μέσα σε μία τρύπα τεράστιου διαμέτρου.
Στο σημείο βρίσκεται ο αρμόδιος αντιδήμαρχος του Δήμου Ιωαννιτών και η Τροχαία καθώς μικρό όχημα καθαριότητας βρέθηκε στο κενό λόγω του φαινομένου.
Από το συμβάν ευτυχώς δεν υπήρξε τραυματισμός.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις