Ιωάννινα: Το οδόστρωμα κατάπιε όχημα καθαριότητας του δήμου – Δείτε βίντεο

Μεγάλη καθίζηση οδοστρώματος σημειώθηκε στα Ιωάννινα στο ύψος σχολικού συγκροτήματος όπου στεγάζονται τα ΕΠΑΛ και ένα ΓΕΛ επί της οδού Βελισσαρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του epirus-tv-news.gr, μεγάλη καθίζηση του οδοστρώματος σημειώθηκε στα Ιωάννινα, επί της Βελισσαρίου με αποτέλεσμα όχημα καθαριότητας του δήμου να πέσει μέσα σε μία τρύπα τεράστιου διαμέτρου.

Στο σημείο βρίσκεται ο αρμόδιος αντιδήμαρχος του Δήμου Ιωαννιτών και η Τροχαία καθώς μικρό όχημα καθαριότητας βρέθηκε στο κενό λόγω του φαινομένου.

Από το συμβάν ευτυχώς δεν υπήρξε τραυματισμός.