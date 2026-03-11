Ιωάννινα: Κλειστά σχολεία λόγω ελέγχων μετά τον σεισμό

Κλειστές θα παραμείνουν έως και την Παρασκευή 20 Μαρτίου ορισμένες σχολικές μονάδες στα Ιωάννινα, καθώς δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη οι απαραίτητοι έλεγχοι στα κτίρια μετά τον σεισμό μεγέθους 5,3 Ρίχτερ που σημειώθηκε στην Ήπειρο.

Η απόφαση ελήφθη έπειτα από σύσκεψη εργασίας που πραγματοποιήθηκε στο δημαρχείο Ιωαννίνων, υπό την προεδρία του δημάρχου Θωμά Μπέγκα. Στη συνάντηση συμμετείχαν αντιδήμαρχοι, εκπρόσωποι των Σχολικών Επιτροπών, στελέχη της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων, καθώς και υπηρεσιακοί παράγοντες της Τεχνικής Υπηρεσίας του δήμου.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των αρχικών αυτοψιών που πραγματοποίησαν μικτά κλιμάκια του Δήμου Ιωαννιτών και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας – Τμήμα Ηπείρου, κρίθηκε απαραίτητο να παραμείνουν προσωρινά κλειστά ορισμένα σχολεία, μέχρι να ολοκληρωθούν οι δευτεροβάθμιοι έλεγχοι από κλιμάκιο της εταιρείας Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.

Συγκεκριμένα, μέχρι τις 20 Μαρτίου 2026 δεν θα λειτουργήσουν οι εξής σχολικές μονάδες: το Πρότυπο Λύκειο Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων, το 3ο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων «Μαρούτσειο», το 7ο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων «Παυλίδειος Σχολή» – ΖΕΠ, καθώς και το 4ο Νηπιαγωγείο και το Ειδικό Νηπιαγωγείο που συστεγάζονται στο ίδιο κτίριο. Κλειστά θα παραμείνουν επίσης το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Ιωαννίνων, το 5ο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων «Βαλάνειος Σχολή» και το Γυμνάσιο Πεδινής.

Ο Δήμος Ιωαννιτών, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, συνεχίζει τους ελέγχους στα σχολικά κτίρια, δίνοντας προτεραιότητα στην ασφάλεια μαθητών, εκπαιδευτικών και εργαζομένων.