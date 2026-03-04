Ιωάννινα: Χειροπέδες σε 14χρονο για επίθεση με ξύλο σε συμμαθητή του

Στα Ιωάννινα σημειώθηκε ένα νέο περιστατικό βίας, καθώς συνελήφθη ένας 14χρονος επειδή επιτέθηκε σε έναν συνομήλικό του με ξύλινο αντικείμενο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με όσα γράφει το epiruspost.gr, οι δύο ανήλικοι είχαν ένταση μεταξύ τους από το πρωί της Τετάρτης (04/03), ενώ το επεισόδιο πήρε διαστάσεις το μεσημέρι. Ο 14χρονος χρησιμοποιώντας ένα ξύλινο αντικείμενο επιτέθηκε στον συμμαθητή του και τον χτύπησε στο χέρι, ενώ σύμφωνα με όσα αναφέρει η καταγγελία, προσπάθησε -ανεπιτυχώς- να τον χτυπήσει και στο κεφάλι.

Συνελήφθη και η μητέρα

Το ανήλικο θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο των Ιωαννίνων από τους οικείους του, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και λίγη ώρα αργότερα αποχώρησε.

Στη σύλληψη του ανήλικου δράστη προχώρησαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων, με τις κατηγορίες της επικίνδυνης σωματικής βλάβης και της απειλής. Επίσης, συνελήφθη και η μητέρα του 14χρονου, κατηγορούμενη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Αναμένεται να υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων η δικογραφία που σχηματίσθηκε.