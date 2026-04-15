Καταγγελία στο DEBATER για το μετρό: “Συρμός στην Εθνική Άμυνα ήταν ακινητοποιημένος με κλειστές πόρτες για πάνω από 15 λεπτά”

Καταγγελία επιβάτη έφτασε στο DEBATER σχετικά με σοβαρή καθυστέρηση σε δρομολόγιο του μετρό, προκαλώντας αναστάτωση στο επιβατικό κοινό.

Όπως αναφέρει ο επιβάτης χθες στις 11:00 το πρωί, «Ήταν δύο συρμοί. Σταμάτησαν 15’ στην Εθνική Άμυνα. Και πήγαν πολύ σιγά μέχρι τον Χολαργό, όπου εκεί περιμέναμε αλλά 5’. Οι πόρτες ήταν ανοιχτές, δεν μας είπαν να κατέβουμε, αλλά από πίσω ήταν άλλος συρμός που τους κατέβασε στην Εθνική Άμυνα και μας είπε κατεβείτε και θα έρθει άλλος να σας παραλάβει γιατί αυτός ουσιαστικά θα πήγαινε να σπρώξει τον μπροστινό που είχε κολλήσει. Ήμασταν μπροστά από έναν συρμό που είχε κλειστές τις πόρτες για ένα τέταρτο», χωρίς να υπάρχει άμεση ενημέρωση για την αιτία της καθυστέρησης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, το περιστατικό δεν οφειλόταν σε τεχνική βλάβη του συγκεκριμένου συρμού, αλλά σε πρόβλημα που σημειώθηκε νωρίτερα σε άλλο σημείο της γραμμής. Συγκεκριμένα, περίπου στις 10:00 το πρωί, παρουσιάστηκε τεχνική βλάβη σε συρμό στην περιοχή του Χαλανδρίου.

Ως αποτέλεσμα, εφαρμόστηκε προσωρινά λειτουργία μονής τροχιάς στο τμήμα από Αγία Παρασκευή έως Χαλάνδρι, γεγονός που επηρέασε συνολικά τη ροή των δρομολογίων. Για την αποσυμφόρηση της κατάστασης, έγινε ρύθμιση της κυκλοφορίας, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις ζητήθηκε από επιβάτες να αποβιβαστούν από τους συρμούς.

Η συγκεκριμένη δυσλειτουργία ήταν και η βασική αιτία της καθυστέρησης που βίωσαν οι επιβάτες στον σταθμό Εθνική Άμυνα, ώστε να περνούν οι συρμοί ανά πεντάλεπτο. Ο συρμός δεν είχε κλειστές τις πόρτες του 15’ όπως υποστηρίζει ο επιβάτης. Ήταν 8’ με κλειστές πόρτες ώστε να μην μπουν επιβάτες καθώς θα αποχωρούσε.