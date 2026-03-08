Ημιμαραθώνιος Αθήνας 2026: Ο Παναγιώτης Μπιτάδος ο μεγάλος νικητής με χρόνο ρεκόρ

Ο Παναγιώτης Μπιτάδος κατέκτησε για πρώτη φορά τη νίκη στον Ημιμαραθώνιο της Αθήνας στην κατηγορία των Ανδρών, σημειώνοντας μάλιστα νέο ρεκόρ αγώνα.

Ο αθλητής του τριάθλου, ο οποίος αγωνίζεται σε παγκόσμιο επίπεδο, πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση και έφτασε πρώτος στη γραμμή του τερματισμού.

Δυνατή μονομαχία στα πρώτα χιλιόμετρα

Από τα πρώτα κιόλας χιλιόμετρα του αγώνα ξεχώρισαν ο Παναγιώτης Μπιτάδος (ΟΣΦΠ) και ο Νίκος Σταμούλης (ΓΑΣ Αγρινίου), οι οποίοι κινήθηκαν μαζί στην κορυφή της κούρσας. Ωστόσο, μετά το 13ο χιλιόμετρο ο Μπιτάδος αύξησε τον ρυθμό του και άρχισε να απομακρύνεται από τον αντίπαλό του.

Διατηρώντας υψηλό τέμπο μέχρι το τέλος, τερμάτισε πρώτος με χρόνο 1:04.44, καταγράφοντας νέο ρεκόρ αγώνα.

Στο βάθρο οι αδελφοί Σταμούλη

Τη δεύτερη θέση κατέλαβε ο Νίκος Σταμούλης με χρόνο 1:05.12, επίδοση καλύτερη από την περσινή που του είχε χαρίσει τον τίτλο.

Τρίτος τερμάτισε ο Γιώργος Σταμούλης (ΑΟΠΦ) με χρόνο 1:05.28, ολοκληρώνοντας το βάθρο των νικητών.

Οι δηλώσεις των πρωταγωνιστών

Μετά τον τερματισμό, ο νικητής του αγώνα δήλωσε:

«Ήταν ο πρώτος μου δρομικός αγώνας. Προέρχομαι από το τρίαθλο. Χάρηκα πολύ που έτρεξα για πρώτη φορά στην Αθήνα. Η μόνη μου επαφή με αγώνα δρόμου ήταν πέρυσι στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανωμάλου Δρόμου, όπου και κέρδισα. Αυτό μας έδωσε κίνητρο με τον προπονητή μου, Σταύρο Καρρέ, να βάλουμε στόχο αυτό τον αγώνα και βγήκε η επίδοση, μάλιστα με ρεκόρ αγώνα.

Είναι εντυπωσιακό να τρέχεις στο σπίτι σου, πολύ ωραίο συναίσθημα. Με βοήθησε πολύ ο κόσμος στη διαδρομή. Ο επόμενος αγώνας μου θα είναι στο Λανθαρότε της Ισπανίας σε σπριντ τρίαθλο 3 χλμ. Ο μεγάλος μου στόχος είναι η πρόκριση στο τρίαθλο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028 στο Λος Άντζελες».

Από την πλευρά του, ο Νίκος Σταμούλης ανέφερε:

«Είμαι ικανοποιημένος που έκανα ατομικό ρεκόρ, αν και ήθελα να τρέξω κάτω από 1:05. Ήξερα τη διαδρομή, αλλά μετά το 14ο χιλιόμετρο. δυσκολεύτηκα. Με ενίσχυσε πολύ ο κόσμος και γι’ αυτό πιστεύω ότι βγήκε το ρεκόρ. Στόχος μου είναι τα 10 χλμ. και θέλω μια καλή επίδοση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα τον επόμενο μήνα».

Ο τρίτος του αγώνα, Γιώργος Σταμούλης, σημείωσε:

«Για μένα ήταν ένας αγώνας δοκιμασίας για το μαραθώνιο που θα τρέξω τον Απρίλιο στο Ρότερνταμ. Με τον προπονητή μου, Δημήτρη Θεοδωρακάκο, είχαμε βάλει στόχο ένα ρεκόρ και το πετύχαμε, μάλιστα κατά ένα λεπτό. Υπήρχε ωραία αίσθηση στη διαδρομή και ο κόσμος μας υποστήριζε· τους ευχαριστώ. Να είμαστε υγιείς και του χρόνου πάλι εδώ».

Παρουσία επισήμων στην εκκίνηση

Την εκκίνηση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος έδωσαν η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, Σοφία Σακοράφα, ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, καθώς και η διευθύντρια Εταιρικής Επικοινωνίας και Βιωσιμότητας της ERGO, Μαρκέλα Τσουρουγιάννη.

Στο δεύτερο από τα συνολικά οκτώ μπλοκ της διοργάνωσης παρευρέθηκαν επίσης η πρόεδρος του ΟΠΑΝΔΑ, Ροξάνα Μπέη, και ο γενικός γραμματέας του ΣΕΓΑΣ, Γιώργος Γιατρουδάκης.