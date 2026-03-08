Ημιμαραθώνιος Αθήνας 2026: Ποιοι δρόμοι κλείνουν – Πώς θα κινηθούν λεωφορεία, τρόλεϊ και τραμ, ποιες είναι οι εναλλακτικές διαδρομές

Η Αθήνα κινείται σήμερα στους ρυθμούς του Ημιμαραθωνίου Αθήνας 2026, με χιλιάδες δρομείς να ετοιμάζονται να κατακλύσουν το κέντρο της πόλης. Για τη διεξαγωγή των αγώνων έχουν τεθεί σε ισχύ εκτεταμένες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, οι οποίες επηρεάζουν βασικούς οδικούς άξονες της πρωτεύουσας.

Η διαδρομή του Ημιμαραθωνίου

Ο αγώνας των 21 χιλιομέτρων θα διεξαχθεί την Κυριακή 8 Μαρτίου 2026 από τις 08:00 έως τις 10:00. Η εκκίνηση θα δοθεί στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας, στο ύψος του Μνημείου Αγνώστου Στρατιώτη στην Πλατεία Συντάγματος.

Η διαδρομή των δρομέων περιλαμβάνει κεντρικές αρτηρίες της πόλης, όπως οι οδοί Πανεπιστημίου, Σταδίου, Αιόλου και Φιλελλήνων, καθώς και μεγάλες λεωφόρους όπως η Βασιλίσσης Αμαλίας, η Βασιλίσσης Σοφίας, η Μεσογείων και η Βασιλέως Κωνσταντίνου. Οι αθλητές θα κινηθούν επίσης μέσω της Πατησίων, της Ακαδημίας και της Ιπποκράτους, πριν επιστρέψουν στο Σύνταγμα όπου βρίσκεται και ο τερματισμός.

Οι παράλληλοι αγώνες

Παράλληλα με τον Ημιμαραθώνιο θα πραγματοποιηθούν και άλλες δρομικές διοργανώσεις στο κέντρο της πόλης.

Συγκεκριμένα, από τις 11:45 έως τις 12:07 θα διεξαχθεί ο αγώνας δρόμου Παιδιού–Γονέα (Family Run) και ο αγώνας του Special Olympics Hellas για άτομα με αναπηρία. Η εκκίνηση θα δοθεί από τη Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας, στο ύψος της Λέσχης Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων, με τερματισμό στο Σύνταγμα.

Ακολούθως, από τις 12:15 έως τις 14:10 θα διεξαχθεί αγώνας δρόμου 5 χιλιομέτρων, με εκκίνηση από την Πλατεία Συντάγματος, στο ύψος της οδού Ερμού, και διαδρομή που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τις λεωφόρους Βασιλίσσης Αμαλίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλίσσης Σοφίας.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο

Λόγω των αγώνων, η Ελληνική Αστυνομία έχει θέσει σε εφαρμογή προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, με σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας και απαγόρευση στάσης και στάθμευσης από τις 07:00 έως τις 14:00 σε μεγάλο μέρος του οδικού δικτύου του Δήμου Αθηναίων.

Μεταξύ των δρόμων που επηρεάζονται περιλαμβάνονται οι λεωφόροι Βασιλίσσης Αμαλίας, Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Μεσογείων, καθώς και οι οδοί Πανεπιστημίου, Σταδίου, Ακαδημίας, Σόλωνος, Φιλελλήνων και Πατησίων. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν επίσης σε περιοχές γύρω από την Πλατεία Ομονοίας και την Πλατεία Συντάγματος.

Οι περιορισμοί επεκτείνονται ακόμη σε βασικούς άξονες όπως η Συγγρού, η Καλλιρρόης, η Αρδηττού, η Λεωφόρος Αλεξάνδρας και η Μιχαλακοπούλου, καθώς και σε αρκετές κάθετες οδούς.

Ελεγχόμενες διελεύσεις

Κατά τη διάρκεια των αγώνων δεν θα επιτρέπεται η κάθετη διέλευση οχημάτων από τη διαδρομή του Ημιμαραθωνίου, με εξαίρεση ορισμένους ελεγχόμενους κόμβους. Μεταξύ αυτών είναι οι διασταυρώσεις Πατησίων – Αγίου Μελετίου, Βασιλίσσης Σοφίας – Παπαδιαμαντοπούλου και Βασιλέως Κωνσταντίνου – Βασιλέως Γεωργίου.

Σε ορισμένα σημεία προβλέπεται διέλευση μόνο για οχήματα έκτακτης ανάγκης, όπως της Πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ.

Εναλλακτικές διαδρομές για τους οδηγούς

Για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας, οι οδηγοί καλούνται να χρησιμοποιούν εναλλακτικές διαδρομές. Για μετακινήσεις από το κέντρο προς περιοχές όπως Ζωγράφου, Παγκράτι και Καισαριανή, προτείνεται η χρήση της Λεωφόρου Αλεξάνδρας και της Λεωφόρου Κηφισίας μέσω Πανόρμου και Κατεχάκη.

Για τα νότια προάστια, οι μετακινήσεις μπορούν να πραγματοποιούνται μέσω Πειραιώς, Χαμοστέρνας και Λεωφόρου Συγγρού ή μέσω Καλλιρρόης και Βουλιαγμένης.

Αλλαγές στα μέσα μαζικής μεταφοράς

Λόγω της διοργάνωσης, θα υπάρξουν και τροποποιήσεις στα δρομολόγια των μέσων μαζικής μεταφοράς. Ο ΟΑΣΑ ανακοίνωσε ότι από τις 05:30 έως τις 15:30 θα εφαρμοστούν προσωρινές αλλαγές στις διαδρομές λεωφορείων, τρόλεϊ και τραμ στο κέντρο της πόλης.

Οι αλλαγές θα εφαρμόζονται σταδιακά, ανάλογα με τα μέτρα της Τροχαίας και την εξέλιξη των αγώνων, με στόχο την ασφαλή μετακίνηση τόσο των συμμετεχόντων όσο και των πολιτών.