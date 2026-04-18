Το ψηφιακό ευρώ απειλεί την ιδιωτικότητα των πολιτών;
Ηλιούπολη: Νεκρός δικυκλιστής μετά από τροχαίο – Αναζητούνται πληροφορίες για πιθανό εμπλεκόμενο ΙΧ

Η μηχανή προσέκρουσε σε κράσπεδο πεζοδρομίου και ανετράπη

Ηλιούπολη: Νεκρός δικυκλιστής μετά από τροχαίο – Αναζητούνται πληροφορίες για πιθανό εμπλεκόμενο ΙΧ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Την Δευτέρα 13–4-2026 και περί ώρα 08:05΄, στη συμβολή των οδών Πύρρωνος και Κλεάνθους στην Ηλιούπολη Αττικής, έλαβε χώρα τροχαίο ατύχημα με εμπλεκόμενη Ι.Χ. δίκυκλη μοτ/τα, η οποία εξετράπη της πορείας της, προσέκρουσε σε κράσπεδο πεζοδρομίου και ακολούθως ανετράπη επί του οδοστρώματος.

Αποτέλεσμα του ως άνω τροχαίου ατυχήματος ήταν αρχικά ο σοβαρός τραυματισμός του οδηγού της μοτοσικλέτας, ο οποίος το απόγευμα της 13-4-2026 κατέληξε.

Στο πλαίσιο διενεργούμενης προανάκρισης προέκυψε πιθανή εμπλοκή Ι.Χ.Ε. αυτ/του χρώματος πράσινου, εμφανώς ξεθωριασμένου, με πιθανό πρώτο έτος κυκλοφορίας το 1999.

Επιπλέον, το εν λόγω όχημα φέρει ακτινωτά καλύμματα τροχών (τάσι) και στερείται τάπας του ντεπόζιτου βενζίνης.

Για τη μόρφωση πληρέστερης εικόνας για τις συνθήκες υπό τις οποίες έλαβε χώρα το ως άνω θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα, παρακαλούνται τυχόν αυτόπτες μάρτυρες να επικοινωνήσουν με το Α΄ Τμήμα Τροχαίας Ν/Α Αττικής στα τηλέφωνα: 2144444585-573-577.

