Ηλεκτρικό πατίνι κινείται στην αριστερή λωρίδα της λεωφόρου Συγγρού – Δείτε βίντεο
Κίνδυνος για πρόκληση τροχαίου
Έντονο προβληματισμό προκαλεί ένα περιστατικό με ηλεκτρικό πατίνι, το οποίο καταγράφηκε σε βίντεο να κινείται στη λεωφόρο Συγγρού.
Το πατίνι κινείται στην κάθοδο της λεωφόρου Συγγρού, στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας, δίπλα σε διερχόμενα ΙΧ.
Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι ο αναβάτης δεν φορά προστατευτικό κράνος, ενώ φαίνεται να κινείται με μεγάλη ταχύτητα, σε έναν δρόμο ταχείας κυκλοφορίας.
