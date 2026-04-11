Ηλεκτρικό πατίνι κινείται στην αριστερή λωρίδα της λεωφόρου Συγγρού – Δείτε βίντεο

Έντονο προβληματισμό προκαλεί ένα περιστατικό με ηλεκτρικό πατίνι, το οποίο καταγράφηκε σε βίντεο να κινείται στη λεωφόρο Συγγρού.

Το πατίνι κινείται στην κάθοδο της λεωφόρου Συγγρού, στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας, δίπλα σε διερχόμενα ΙΧ.

Ένα ακόμη περιστατικό που προκαλεί έντονο προβληματισμό για την οδική ασφάλεια καταγράφηκε σε βίντεο που δημοσίευσε χρήστης του Instagram. Στο υλικό εμφανίζεται άτομο να κινείται με ηλεκτρικό πατίνι στην κάθοδο της λεωφόρου Συγγρού, επιλέγοντας την αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας, δίπλα σε διερχόμενα ΙΧ. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι ο αναβάτης δεν φορά προστατευτικό κράνος, ενώ φαίνεται να κινείται με μεγάλη ταχύτητα, σε έναν δρόμο ταχείας κυκλοφορίας όπου η παρουσία πατινιού αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο σοβαρού τροχαίου ατυχήματος.

