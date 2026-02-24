Σοκαριστικό τροχαίο στη Λεωφόρο Συγγρού: Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μηχανή – Χωρίς τις αισθήσεις του ο μοτοσικλετιστής (Bίντεο)

Ένα σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (24.02) στη λεωφόρο Συγγρού, όταν ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα κάτω από άγνωστες συνθήκες.

Σύμφωνα με το MEGA, η μοτοσικλέτα κινούναν ευθεία στη Συγγρού, ενώ το Ι.Χ. έστριψε δεξιά προς τη Λάμπρου Κατσώνη, με αποτέλεσμα σφοδρή πλαγιομετωπική σύγκρουση.

Ο αναβάτης εκσφενδονίστηκε και χτύπησε σε κολόνα, ενώ η μοτοσικλέτα κατέληξε λίγα μέτρα μακριά, στον παράδρομο.

Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν σοβαρό τραυματισμό στον θώρακα και προσπάθειες ανάνηψης με ΚΑΡΠΑ από περαστικούς και μια νοσηλεύτρια που βρισκόταν στο σημείο. Ένα ιδιωτικό ασθενοφόρο σταμάτησε επίσης για βοήθεια, μέχρι την άφιξη του ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, ο 40χρονος τραυματίας διακομίστηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, ενώ ο οδηγός του Ι.Χ., που δεν τραυματίστηκε, βρίσκεται σε σοκ και δίνει κατάθεση στις αρχές.

Η τροχαία συνεχίζει τις έρευνες για τα αίτια του δυστυχήματος, με συγγενείς του μοτοσικλετιστή να βρίσκονται στο σημείο.