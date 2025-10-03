Το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα είναι ρεαλιστικό σχέδιο ειρήνης ή πολιτικό σόου; Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Ιερά Οδός: Μοτοσικλετιστής τραυματίστηκε στο μάτι από οδηγό αυτοκινήτου

Το επεισόδιο προκλήθηκε μετά από παραβίαση κόκκινου σηματοδότη

DEBATER NEWSROOM

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής 3 Οκτωβρίου στη συμβολή της Ιεράς Οδού με τη λεωφόρο Κηφισού, όταν οδηγός αυτοκινήτου χτύπησε μοτοσικλετιστή στο αριστερό μάτι με κατσαβίδι και τράπηκε σε φυγή.

Το επεισόδιο ξεκίνησε έπειτα από παραβίαση κόκκινου σηματοδότη από τον οδηγό του αυτοκινήτου, με αποτέλεσμα ο μοτοσικλετιστής να αντιδράσει φραστικά. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο οδηγός κατέβηκε από το όχημά του και τραυμάτισε το θύμα, πριν επιβιβαστεί ξανά και εξαφανιστεί.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο της Νίκαιας, όπου νοσηλεύεται, ενώ η Αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό και την ταυτοποίηση του δράστη.

