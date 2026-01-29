Ήχησε το 112 στην Ροδόπη για την κακοκαιρία «Kristin»

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές το απόγευμα της Πέμπτης από την επέλαση της κακοκαιρίας Kristin σε πολλές περιοχές της χώρας.

Συγκεκριμένα, μάλιστα στην Ροδόπη ήχησε το 112 για προειδοποίηση πολιτών λόγω πιθανής υπερχείλισης παρακείμενων ποταμών.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Μελέτη και #Ήφαιστος της Περιφερειακής Ενότητας #Ροδόπης παραμείνετε σε ετοιμότητα λόγω πιθανής υπερχείλισης παρακείμενων ποταμών



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.



ℹ️ https://t.co/mbLpAekqgN@pyrosvestiki…— 112 Greece (@112Greece) January 29, 2026

«Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Μελέτη και #Ήφαιστος της Περιφερειακής Ενότητας #Ροδόπης παραμείνετε σε ετοιμότητα λόγω πιθανής υπερχείλισης παρακείμενων ποταμών» αναφέρει το μήνυμα του 112.

Σε εξέλιξη η κακοκαιρία Kristin: Τι περιμένουμε τις επόμενες ώρες

Σύμφωνα με την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου καιρού της ΕΜΥ, ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανώς κατά τόπους χαλαζοπτώσεις προβλέπονται σήμερα:

α. στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο και τη δυτική και κεντρική Στερεά μέχρι τις μεσημβρινές ώρες.

β. στη δυτική Πελοπόννησο μέχρι αργά το απόγευμα.

γ. στη Θράκη μέχρι το βράδυ.

δ. στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα.

ε. στην Αττική πρόσκαιρα τις μεσημβρινές ώρες.

Kristin: Κακοκαιρία 24 ωρών με έντονες καταιγίδες σε Αττική και άλλες 8 περιοχές

Βροχές, καταιγίδες και ισχυροί άνεμοι θα χαρακτηρίζουν τον καιρό τα επόμενα 24ωρα καθώς η κακοκαιρία Kristin ξεκίνησε ήδη την επέλαση της.

Ο Γιάννης Καλλιάνος με ανάρτηση που έκανε στα social media, προειδοποιεί πως πρόκειται για μία ήπια και τυπική κακοκαιρία Ιανουαρίου η οποία χρειάζεται προσοχή λόγω των κορεσμένων εδαφών από τις προηγούμενες κακοκαιρίες.

Ταυτόχρονα αναφέρει πως από το Σαββατοκύριακο, θα υπάρξει νέα επιδείνωση καιρού με καταιγίδες και χιόνια. Οι περιοχές που θα επηρεαστούν, θα «κλειδώσουν» τις επόμενες ημέρες.

H ανάρτηση του Γιάννη Καλλιάνου

Σχεδόν πανελλαδικά άστατος καιρός την Πέμπτη – Τι πρέπει να προσέξουμε

Κατά τη διάρκεια της προσεχούς Πέμπτης, ο καιρός θα παρουσιάσει περαιτέρω μεταβολή, με βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Παρόλο που σχεδόν στο σύνολο της χώρας θα σημειωθούν βροχές, αλλού πιο γενικευμένες και ισχυρές και αλλού πιο τοπικές και ασθενείς, Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται ειδικά στα τμήματα που βρίσκονται εντός του χρωματισμένου πεδίου, όπου κατά περιόδους θα εκδηλωθούν και καταιγίδες, οι οποίες σε τοπικό επίπεδο ενδέχεται να παρουσιάσουν έντονο χαρακτήρα.

Να τονίσω ότι πρόκειται για μια τυπική κακοκαιρία για τον μήνα Ιανουάριο, η οποία δεν αποτελεί ακραίο ή πρωτόγνωρο φαινόμενο. Ωστόσο, η ανάγκη αυξημένης ετοιμότητας προκύπτει από το γεγονός ότι υπάρχουν ήδη περιοχές που έχουν πληγεί από προηγούμενες βροχοπτώσεις αλλά και τμήματα που ενδέχεται να σημειωθούν μεγάλες ραγδαιότητες.

Γιατί απαιτείται αυξημένη προσοχή στις ήδη επιβαρυμένες περιοχές;

Κορεσμένα εδάφη:

Η προηγηθείσα βροχόπτωση έχει μειώσει σημαντικά την ικανότητα απορρόφησης του εδάφους, αυξάνοντας τον κίνδυνο επιφανειακής απορροής και τοπικών πλημμυρικών φαινομένων, ακόμη και με μέτριας έντασης βροχές.

Υδρολογική κόπωση λεκανών απορροής:

Ρέματα, χείμαρροι και μικρά υδατορεύματα ανταποκρίνονται πλέον ταχύτερα και πιο απότομα, με μικρότερα ύψη βροχής να αρκούν για υπερχειλίσεις.

Υποδομές σε κατάσταση επιβάρυνσης:

Οδικά δίκτυα, τεχνικά έργα αποστράγγισης και πρανή βρίσκονται ήδη σε επιβαρυμένη κατάσταση, ειδικά σε νότια τμήματα της Αττικής, αυξάνοντας την πιθανότητα κατολισθήσεων ή τοπικών προβλημάτων προσβασιμότητας.

Τι πρέπει να προσέξουμε:

Στοχευμένη επιτήρηση στις ήδη πληγείσες περιοχές και όχι οριζόντια αντιμετώπιση σε όλη τη χώρα.

Έγκαιρη ενημέρωση και επιχειρησιακή ετοιμότητα των τοπικών αρχών, ειδικά σε περιοχές με ιστορικό πλημμυρών.

Αποφυγή εφησυχασμού, καθώς τα φαινόμενα μπορεί να είναι τοπικά έντονα, ακόμη κι αν σε γενικό επίπεδο χαρακτηρίζονται ως συνηθισμένα για την εποχή.

Τέλος, κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, ο καιρός θα καταστεί πάλι άστατος στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με μπόρες, βροχές, κατά τόπους καταιγίδες αλλά και χιόνια, όχι μόνο στα ορεινά, αλλά και σε περιοχές χαμηλότερου υψομέτρου στη Βόρεια Ελλάδα. Θα αναφερθώ τις επόμενες ημέρες για τον καιρό του Σαββατοκύριακου διότι προέχει η Πέμπτη.

Συμπερασματικά, δεν μιλάμε για ακραία επεισόδια, αλλά για κακοκαιρίες που απαιτούν αυξημένη ετοιμότητα, κυρίως λόγω της προϋπάρχουσας επιβάρυνσης. Όμως, γενικότερα στις περιοχές που βρίσκονται εντός του χρωματισμένου πεδίου (χάρτης Πέμπτης) θα πρέπει να δείξουμε μια σχετική προσοχή σε περίπτωση που σε τοπικό επίπεδο τα φαινόμενα αποκτήσουν ξαφνικά έντονο χαρακτήρα».

Ο καιρός σήμερα

Με βροχές, καταιγίδες, χιονοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους θα κυλήσει ο καιρός σήμερα Πέμπτη 29/1 στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με την κακοκαιρία Kristin να φέρνει έντονα φαινόμενα.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, οι βροχές θα είναι κατά τόπους ισχυρές μέχρι το μεσημέρι στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική και κεντρική Στερεά και μέχρι αργά το απόγευμα στη δυτική Πελοπόννησο. Καταιγίδες αναμένονται το μεσημέρι στην Αττική, από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι το βράδυ στη Θράκη και από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου.

Έντονες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της χώρας.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 7 και στα πελάγη έως 8 μποφόρ. Από το απόγευμα στα βόρεια θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς και θα εξασθενήσουν.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 10 με 12 βαθμούς Κελσίου, στο Ιόνιο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 15 με 17 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 18 με 20 βαθμούς Κελσίου.