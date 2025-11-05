Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος;
Η υπερπανσέληνος του Κάστορα φωτίζει τον ουρανό – Η μεγαλύτερη του 2025 (Φωτογραφίες)
(ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ - EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM

Η πανσέληνος του Νοεμβρίου, γνωστή και ως «φεγγάρι του Κάστορα», φωτίζει σήμερα Τετάρτη τον νυχτερινό ουρανό. Πρόκειται για υπερπανσέληνο, την τελευταία του φθινοπώρου, που φαίνεται μεγαλύτερη και πιο φωτεινή σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες του έτους.

Το όνομα της πανσέληνου προέρχεται από τους ιθαγενείς της Αμερικής και συνδέεται με την εποχή που οι κάστορες είναι πιο δραστήριοι και οι κυνηγοί στήνουν παγίδες πριν παγώσουν τα νερά. Η εμφάνιση του «φεγγαριού του Κάστορα» συμβολίζει την προετοιμασία και την αντοχή ενόψει του χειμώνα.

Φέτος, η Σελήνη βρίσκεται στο περίγειο της τροχιάς της, δηλαδή στο πλησιέστερο σημείο από τη Γη, περίπου 356.980 χιλιόμετρα μακριά. Λόγω αυτής της εγγύτητας, φαίνεται ελαφρώς μεγαλύτερη και έως και 30% πιο φωτεινή από το συνηθισμένο.

Δείτε φωτογραφίες από την Αργολίδα:

Η ΥΠΕΡΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ ΤΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2025 ΣΤΗΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑ (ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ – EUROKINISSI)
Η ΥΠΕΡΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ ΤΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2025 ΣΤΗΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑ (ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ – EUROKINISSI)
Η ΥΠΕΡΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ ΤΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2025 ΣΤΗΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑ (ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ – EUROKINISSI)
Η ΥΠΕΡΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ ΤΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2025 ΣΤΗΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑ (ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ – EUROKINISSI)
Η ΥΠΕΡΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ ΤΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2025 ΣΤΗΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑ (ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ – EUROKINISSI)
