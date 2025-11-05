Απόψε, η Τετάρτη 5 Νοεμβρίου, ο νυχτερινός ουρανός ετοιμάζεται να υποδεχθεί ένα από τα πιο εντυπωσιακά αστρονομικά φαινόμενα του φθινοπώρου, την Πανσέληνο του Νοεμβρίου, γνωστή ως το «Φεγγάρι του Κάστορα». Πρόκειται για την προτελευταία πανσέληνο του 2025 και τη δεύτερη από τις τρεις συνεχόμενες υπερσελήνες που κλείνουν τη χρονιά.

Αυτό που καθιστά τη σημερινή φεγγάρι τόσο ξεχωριστό είναι το γεγονός ότι είναι μία Υπερσελήνη (Supermoon). Αυτό συμβαίνει επειδή η Πανσέληνος συμπίπτει με το πλησιέστερο σημείο της ελλειπτικής τροχιάς της Σελήνης γύρω από τη Γη – το λεγόμενο περίγειο – ή βρίσκεται πολύ κοντά σε αυτό.

Ως αποτέλεσμα, η Σελήνη αναμένεται να φαίνεται έως και 14% μεγαλύτερη και 30% πιο φωτεινή από μια μέση πανσέληνο.

Για περίπου 15 με 20 λεπτά, ιδίως κατά την ανατολή της, το «Φεγγάρι του Κάστορα» θα αποκτήσει μια χαρακτηριστική πορτοκαλί απόχρωση. Αυτό το θερμό, σχεδόν φλογερό χρώμα οφείλεται στο φαινόμενο της διάχυσης: το φως της Σελήνης διαπερνά τα πυκνότερα στρώματα της ατμόσφαιρας της Γης, με αποτέλεσμα να διαχέεται το μπλε φάσμα και να κυριαρχεί το κόκκινο και το πορτοκαλί. Από που πήρε την ονομασία του

Κάθε πανσέληνος του έτους φέρει ένα παραδοσιακό όνομα, ριζωμένο στις συνήθειες των ιθαγενών της Αμερικής, σύμφωνα με το Old Farmer’s Almanac. Το «Φεγγάρι του Κάστορα» (Beaver Moon) ονομάστηκε έτσι επειδή ο Νοέμβριος είναι ο μήνας κατά τον οποίο οι κάστορες αποσύρονται στις φωλιές τους.

Έχοντας ολοκληρώσει τη συγκέντρωση των αναγκαίων προμηθειών για τον χειμώνα, μπαίνουν σε μια περίοδο ετοιμασίας και χειμερίας νάρκης. Αυτή η δραστηριότητα της φύσης έδωσε την έμπνευση για την ονομασία του φαινομένου.