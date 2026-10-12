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Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε σήμερα Πρόγραμμα Οικειοθελούς Αποχώρησης

 Η περίοδος εκδήλωσης ενδιαφέροντος ξεκινά σήμερα και ολοκληρώνεται την Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2026.

Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε σήμερα Πρόγραμμα Οικειοθελούς Αποχώρησης
DEBATER NEWSROOM

Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε σήμερα Πρόγραμμα Οικειοθελούς Αποχώρησης. Το Πρόγραμμα είναι προσανατολισμένο σε εργαζόμενους/εργαζόμενες ηλικίας 55 ετών και άνω, με ευνοϊκούς όρους και ενισχυμένα οικονομικά κίνητρα.  Ελάχιστος χρόνος υπηρεσίας για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα είναι τα 6 έτη.  

 Ανάλογα με το ηλικιακό εύρος, την προβλεπόμενη προσαύξηση για κάθε τέκνο ανεξαρτήτως ηλικίας και τον χρόνο υποβολής της αίτησης συμμετοχής, το ανώτατο ποσό αποζημίωσης για την άμεση αποχώρηση ανέρχεται σε 200.000 ευρώ, ενώ για την επιλογή της αποχώρησης με μακροχρόνια άδεια (έως και 7 έτη διάρκεια), το ανώτατο ποσό φθάνει τα 220.000 ευρώ.

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Στο Πρόγραμμα διατηρείται το πλαίσιο των πρόσθετων παροχών, το οποίο περιλαμβάνει συνέχιση ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής κάλυψης για διάστημα έως και 7 έτη, καθώς και προγράμματα επαγγελματικής μετάβασης & συμβουλευτικών υπηρεσιών, για ασφαλή και ομαλή αλλαγή σε επόμενο επαγγελματικό στάδιο.

Από το πεδίο συμμετοχής εξαιρούνται, μεταξύ άλλων, οι εργαζόμενοι σε πελατοκεντρικές μονάδες, όπως είναι οι πυλώνες PFM, CIB, Wealth & Asset Management, και στο Δίκτυο Καταστημάτων.

 Η περίοδος εκδήλωσης ενδιαφέροντος ξεκινά σήμερα και ολοκληρώνεται την Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2026. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα είναι απολύτως προαιρετική και δεν έχει τεθεί συγκεκριμένος στόχος συμμετοχής.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

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