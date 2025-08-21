Η τραγική ειρωνεία του θανάτου του Απόστολου Βεσυρόπουλου: Χωρίς απινιδωτή όταν τον χρειαζόταν

Ο Απόστολος Βεσυρόπουλος, ο άνθρωπος που συνέβαλε στη διάδοση των απινιδωτών στην Ελλάδα, άφησε την τελευταία του πνοή στην Χαλκιδική, χωρίς να υπάρχει κοντά του το μηχάνημα που ο ίδιος βοήθησε να πολλαπλασιαστεί στη χώρα.

Στο επίκεντρο της δραστηριότητάς του ήταν η αύξηση των απινιδωτών σε σχολεία και δημόσιους χώρους, μια προσπάθεια που υλοποιήθηκε με τη μείωση του ΦΠΑ για αυτούς τους μηχανισμούς. Ωστόσο,σύμφωνα με την voria.gr ,την ώρα που το είχε μεγαλύτερη ανάγκη, δεν υπήρχε απινιδωτής στην περιοχή που βρισκόταν, αναδεικνύοντας τη τραγική ειρωνεία της μοίρας.

Η σημασία του απινιδωτή είναι τόσο μεγάλη, που σύμφωνα με τον πρόεδρο του Kids Save Lives, «αν υπήρχε απινιδωτής στο σημείο, θα είχε σωθεί η ζωή του, αφού μόλις υπέστη ανακοπή, ενεργοποιήθηκε η εφαρμογή iSaveLives και δύο άτομα έτρεξαν αμέσως για να του προσφέρουν πρώτες βοήθειες. Ωστόσο, χωρίς απινιδωτή, οι προσπάθειες δεν ήταν αρκετές». Λίγο αργότερα, έφτασαν διασώστες του ΕΚΑΒ με τον κατάλληλο εξοπλισμό, αλλά δυστυχώς ήταν ήδη αργά…

Η πορεία του στην πολιτική και τη δημόσια διοίκηση

Ο Απόστολος Βεσυρόπουλος γεννήθηκε το 1966 στη Βέροια και καταγόταν από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας. Σπούδασε Λογιστική στη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας του ΑΤΕΙ Λάρισας, ενώ στη συνέχεια πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στον Τομέα Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Επαγγελματικά δραστηριοποιήθηκε ως εφοριακός στη Βέροια. Από το 2004 έως το 2008 συμμετείχε στο διοικητικό συμβούλιο της ΔΑΚΕ Εφοριακών Ημαθίας – Πέλλας – Πιερίας. Παράλληλα, υπηρέτησε την τοπική αυτοδιοίκηση ως νομαρχιακός σύμβουλος και αντινομάρχης Ημαθίας, με αρμοδιότητες στους τομείς της Αγροτικής Ανάπτυξης, των Οικονομικών, του Εμπορίου και της Προστασίας του Καταναλωτή. Από το 2010 έως σήμερα, διατελούσε αντιπρόεδρος της Νομαρχιακής Διοικούσας Επιτροπής (ΝΟΔΕ) Ημαθίας της Νέας Δημοκρατίας.

Η είσοδός του στην κεντρική πολιτική σκηνή έγινε το 2012, όταν εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής Ημαθίας με τη Νέα Δημοκρατία. Επανεξελέγη τόσο στις εκλογές του Ιανουαρίου όσο και του Σεπτεμβρίου του 2015.

Το 2019 αναδείχθηκε πρώτος σε σταυρούς βουλευτής Ημαθίας και συμμετείχε στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη ως Υφυπουργός Οικονομικών, με αρμοδιότητες στη Φορολογική Πολιτική και τη Δημόσια Περιουσία.

Στις εκλογές του Μαΐου 2023 επανεξελέγη πρώτος σε σταυρούς στην Ημαθία, ενώ στις 4 Απριλίου 2025 εξελέγη γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας.

Ήταν παντρεμένος με την καθηγήτρια Κατερίνα Κατσαβού και πατέρας δύο παιδιών.