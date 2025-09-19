«Η θάλασσα δεν συγχωρεί λάθη» – Παρέμβαση του Προέδρου της Π.Ε.Π.Ι.Ε.Θ. στο DEBATER για το περιστατικό στην Κύθνο (βίντεο)

Το περιστατικό με το ιστιοφόρο ανοικτά της Κύθνου, όπου απαιτήθηκε η κινητοποίηση του μηχανισμού διάσωσης λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, έφερε ξανά στο προσκήνιο το ζήτημα της ασφάλειας στη θάλασσα.

Σε δήλωσή του στο DEBATER, ο Cpt. Dr. Γιώργος Βάλλης, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιάρχων Εμπορικού Πλοίου Ιστιοφόρων Επαγγελματικών Θαλασσίων Τουριστικών Σκαφών (Π.Ε.Π.Ι.Ε.Θ.), τόνισε ότι η ασφάλεια πρέπει να αποτελεί «απόλυτη προτεραιότητα».

«Όταν επικρατούν ισχυροί άνεμοι και πολλά μποφόρ, η τήρηση των μέτρων δεν είναι επιλογή, είναι υποχρέωση», υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

Ζήτησε αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο

Ο κ. Βάλλης επεσήμανε την ανάγκη για νομοθετικές παρεμβάσεις, με την εφαρμογή απαγορευτικών απόπλου σε ακραίες συνθήκες, ώστε να προστατεύονται τόσο τα παραπλέοντα σκάφη όσο και το ανθρώπινο δυναμικό που εμπλέκεται σε επιχειρήσεις διάσωσης.

«Απαιτείται αλλαγή στο νομοθετικό πλαίσιο και εφαρμογή απαγορευτικών σε τέτοιες συνθήκες, ώστε να μην κινδυνεύουν τα παραπλέοντα σκάφη, ο κρατικός μηχανισμός που κινητοποιείται για διασώσεις και πάνω απ’ όλα οι ανθρώπινες ζωές», σημείωσε.

Έμφαση στην πρόληψη και την πειθαρχία

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Π.Ε.Π.Ι.Ε.Θ., το κλειδί βρίσκεται στην πρόληψη. Τα σκάφη θα πρέπει να αποπλέουν μόνο όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν, οι επιβάτες να είναι πλήρως προστατευμένοι και τα πληρώματα να ακολουθούν αυστηρά όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας.

«Η θάλασσα δεν συγχωρεί λάθη. Με σεβασμό στους κανόνες και συνεχή επαγρύπνηση μπορούμε να προλαμβάνουμε τα δυσάρεστα και να κρατάμε τα ταξίδια και τις ανθρώπινες ζωές σε ασφάλεια», κατέληξε ο κ. Βάλλης.