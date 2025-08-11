Διασώθηκαν και μεταφέρθηκαν στην Πάρο οι δύο Γάλλοι από το ιστιοφόρο που εξέπεμψε SOS ανοιχτά της Μυκόνου (βίντεο)

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία επιχείρηση διάσωσης του Λιμενικού Σώματος, υπό τον συντονισμό του ΕΣΚΕΔ, για την ασφαλή μεταφορά δύο επιβαινόντων σε ιστιοφόρο που εξέπεμψε σήμα SOS ανοιχτά της Μυκόνου.

Το ιστιοφόρο, στο οποίο επέβαιναν οι δύο Γάλλοι υπήκοοι παρουσίασε σοβαρά προβλήματα λόγω των ισχυρών ανέμων, 3 ναυτικά μίλια νότια της Ρήνειας, δίπλα στη Δήλο.

Βίντεο από το σημείο κατέγραψαν επιβάτες επιβατικού πλοίου που έπλεε στην περιοχή και τα ανήρτησαν στα social media. Blue star Delos έρευνα και διάσωση live μεταξύ Πάρου – Νάξου – Μυκόνου!#bluestar #διάσωση pic.twitter.com/nTjKqmeFya— Tsamis_Fotis #tsamin (@fwtakos) August 10, 2025

Στην επιχείρηση συμμετείχαν ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας, δύο ρυμουλκά σκάφη και ένα σκάφος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης (ΕΟΔ).

Και οι δύο επιβαίνοντες διασώθηκαν σώοι και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στη Νάουσα της Πάρου.