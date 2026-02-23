Η στιγμή που ομάδα ατόμων Ρομά επιτίθεται στον περιπτερά στην Γαστούνη – Βίντεο του DEBATER

Στιγμές αγωνίας και τρόμου βίωσε ιδιοκτήτης περιπτέρου στην Γαστούνη καθώς δέχθηκε επίθεση από ομάδα ατόμων Ρομά όταν προσπάθησε να εμποδίσει ανήλικο να κλέψει πακέτο τσιγάρων από την επιχείρηση του.

Όπως καταγγέλλει ο ίδιος, αντιλήφθηκε τον ανήλικο και τον εμπόδισε. Ο περιπτεράς τον συγκράτησε και ειδοποίησε την Αστυνομία. Όμως, προτού φτάσουν οι αστυνομικές δυνάμεις στο σημείο εμφανίστηκαν συγγενείς του ανηλίκου Ρομά και η κατάσταση ξέφυγε.

Ειδικότερα, ομάδα ατόμων επιτέθηκε στον περιπτερά και τον γιό του χτυπώντας τους με διάφορα αντικείμενα, ενώ προκάλεσαν σοβαρές ζημιές στο περίπτερο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύματα στο κεφάλι και εκδορές στο σώμα. Μιλώντας στο DEBATER κάτοικος της περιοχής της Ηλείας κατήγγειλε ότι γίνονται αρκετά περιστατικά με Ρομά που πραγματοποιούν επιθέσεις σε επιχειρήσεις της περιοχής.

Όπως αναφέρει, «πρέπει να αυξηθεί η αστυνόμευση στην περιοχή η κατάσταση έχει ξεφύγει. Δεν μας φτάνουν δυστυχώς οι αστυνομικοί που υπάρχουν τώρα. Οι Ρομά προκαλούν θέματα. Σπάνε μαγαζιά και περίπτερα. Κινδυνεύουμε…»