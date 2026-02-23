Γαστούνη: Περιπτεράς υπέστη άγριο ξυλοδαρμό από 20 άτομα – Γκετοποίηση καταγγέλλει ο Εμπορικός Σύλλογος

Στο νοσοκομείο βρέθηκε ένας ιδιοκτήτης περιπτέρου στην Γαστούνη όταν δέχθηκε επίθεση από ομάδα ατόμων με αφορμή την κλοπή ενός πακέτου τσιγάρων από ανήλικο Ρομά.

Όπως καταγγέλλει ο ίδιος, αντιλήφθηκε ανήλικο που επιχείρησε να αφαιρέσει προϊόν από το κατάστημά του. Ο περιπτεράς τον συγκράτησε και ειδοποίησε την Αστυνομία. Ωστόσο, προτού φτάσουν οι αστυνομικές δυνάμεις, στο σημείο εμφανίστηκαν συγγενείς του ανηλίκου και η κατάσταση ξέφυγε.

Σύμφωνα με το STAR, ομάδα 15-20 ατόμων επιτέθηκε στον περιπτερά και τον γιό του χτυπώντας τους με σιδερολοστούς, ξύλα, γροθιές και κλωτσιές, ενώ προκάλεσαν σοβαρές φθορές στο περίπτερο.

Ο ιδιοκτήτης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύματα στο κεφάλι και εκδορές στο σώμα.

Σύσκεψη του Εμπορικού Συλλόγου

Όπως μεταδίδει το ilialive.gr, sε κλίμα έντονης φόρτισης, θυμού αλλά και βαθιάς ανησυχίας πραγματοποιήθηκε το πρωί της Κυριακής στη Γαστούνη ευρεία σύσκεψη για το οξυμένο ζήτημα της παραβατικότητας, με πρωτοβουλία του Εμπορικού Συλλόγου Γαστούνης. Η αφορμή ήταν τα αιματηρά επεισόδια του Σαββάτου το βράδυ στο κέντρο της πόλης, όταν μια μικροκλοπή σε περίπτερο εξελίχθηκε σε μαζική συμπλοκή με τραυματισμούς και υλικές ζημιές, μπροστά στα μάτια δεκάδων πολιτών.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν επαγγελματίες, κάτοικοι, εκπρόσωποι της δημοτικής αρχής, καθώς και ο δήμαρχος Πηνειού Αλέξης Καστρινός και ο Αστυνομικός Διευθυντής Ηλείας, Ταξίαρχος Παρασκευάς Μασούρας, σε μια προσπάθεια να αναζητηθούν ουσιαστικές λύσεις σε ένα πρόβλημα που όπως παραδέχθηκαν όλοι δεν είναι ούτε πρόσφατο ούτε μεμονωμένο.