Η “Παιδική Χαρά” προσπάθησε να βγάλει χρήματα και από την περίπτωση του Παναγιώτη – Ραφαήλ

Σε κάθε πιθανό μέρος είχε απλώσει τα “πλοκάμια” της η ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» προσπαθώντας να εκμεταλλευτεί τον ανθρώπινο πόνο και τη συμπόνια για να βγάλει χρήματα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης δεν δίσταζαν να εκμεταλλευτούν και τον μικρό Παναγιώτη Ραφαήλ που έγινε γνωστός από την μάχη του με τη Νωτιαία Μυική Ατροφία, με τους γονείς του να προσπαθούν να μαζέψουν 3 εκατ. ευρώ για να υποβληθεί σε γονιδιακή θεραπεία στη Βοστώνη.

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Το ζευγάρι πίσω από ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», πως όποιος θέλει να ενισχύσει τον Παναγιώτη Ραφαήλ, μπορεί να το κάνει μέσω της δικής του οργάνωσης, σύμφωνα με τον Βασίλη Λαμπρόπουλο.

Εν τέλη το σωματείο φροντίδας ατόμων με νευρομυικές παθήσεις MDA Hellas κατάφερε να συγκεντρώσει μόνο του 3,68 εκατ. ευρώ.

Με ανάρτησή τους στις 29 Αυγούστου, οι γονείς του Παναγιώτη – Ραφαήλ γνωστοποίησαν, με αφορμή αναφορές ότι κάποιοι επισκέπτονται καταστήματα στη Θεσσαλονίκη ζητώντας χρήματα για μια δήθεν νέα επέμβαση που χρειάζεται το παιδί, ότι δεν έχουν εξουσιοδοτήσει κανέναν να συγκεντρώνει χρήματα στο όνομά του και δεν γίνεται κανένας έρανος για αυτόν.

Αυτό που προκαλεί μεγαλύτερη εντύπωση είναι ότι το ζευγάρι μάζευε χρήματα για τις υποτιθέμενες δωρεές, με κουμπαράδες που έστηνε σε εκδηλώσεις και νυχτερινά κέντρα.

Σήμερα ο Παναγιώτης Ραφαήλ είναι οκτώ ετών, φοιτά στη Β’ Δημοτικού και είναι ενθουσιασμένος για τη δεύτερη ευκαιρία στη ζωή.