Η νύφη το… έτρεξε με τον γαμπρό! Έκπληκτοι οι δρομείς

Ένα απρόσμενο —και σίγουρα χαριτωμένο— στιγμιότυπο έκλεψε την παράσταση κατά τη διάρκεια αγώνα δρόμου, όταν ανάμεσα στους συμμετέχοντες εμφανίστηκε ξαφνικά ένα ζευγάρι… ντυμένο γαμπρός και νύφη.

Η νύφη δεν το έσκασε, αλλά έτρεξε με τον γαμπρό για την φωτογράφηση. Οι δρομείς που κινούνταν κανονικά στη διαδρομή, ξαφνιάστηκαν όταν είδαν δίπλα τους τη νύφη με το λευκό της φόρεμα να σηκώνει ελαφρά το πέπλο και να παίρνει ρυθμό, ενώ ο γαμπρός την ακολουθούσε γελώντας. Όπως φαίνεται, το νεόνυμφο ζευγάρι είχε μόλις ολοκληρώσει μέρος της φωτογράφισής του και αποφάσισε να προσθέσει μια πιο… ζωντανή πινελιά στο άλμπουμ του γάμου.

Ο φωτογράφος που τους ακολουθούσε τούς καθοδηγούσε, ενώ οι συμμετέχοντες στον αγώνα δεν έχασαν την ευκαιρία να τους χειροκροτήσουν, να τους ευχηθούν και φυσικά να τραβήξουν τα δικά τους βίντεο. Το στιγμιότυπο γρήγορα έγινε viral, καθώς το ζευγάρι έδειχνε να απολαμβάνει την αυθόρμητη αυτή “παρέμβαση”, χαρίζοντας χαμόγελα σε όσους βρέθηκαν εκεί.

Το αποτέλεσμα; Μερικά πλάνα που δύσκολα θα ξεχάσουν τόσο οι ίδιοι οι νεόνυμφοι όσο και οι δρομείς που βρέθηκαν μάρτυρες μίας από τις πιο πρωτότυπες… παράλληλες διαδρομές σε αγώνα δρόμου.