Κορυφαία διάκριση «Bakery Company of the Year» για τη Lidl Ελλάς στα Bakery & Pastry Awards 2026

Η Lidl Ελλάς αναδείχθηκε η μεγάλη πρωταγωνίστρια της φετινής ετήσιας τελετής απονομής των Bakery & Pastry Awards 2026, που διοργανώθηκαν από την BOUSSIAS Events την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου στο Anais Club. Η εταιρεία κατέκτησε την ανώτατη διάκριση του θεσμού, αποσπώντας τον κορυφαίο τίτλο «Bakery Company of the Year», επισφραγίζοντας έτσι την επιχειρηματική της αριστεία, τη δυναμική της πορεία στο λιανεμπόριο και τη σταθερή της αφοσίωση στην προσφορά προϊόντων υψηλής διατροφικής αξίας και ασυναγώνιστης ποιότητας.

Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων πραγματοποιήθηκε από ανεξάρτητη Κριτική Επιτροπή, αποτελούμενη από καταξιωμένους ακαδημαϊκούς, εκπροσώπους θεσμικών φορέων και εμπειρογνώμονες του κλάδου της αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής, υπό την προεδρία του κ. Ιωάννη Σμαρνάκη, Προέδρου της Πανελλήνιας Ένωσης Τεχνολόγων Επιστημόνων Τροφίμων (Π.Ε.Τ.Ε.Τ.).

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Η πολυεπίπεδη βράβευση της Lidl Ελλάς κάλυψε όλο το φάσμα των κατηγοριών του φούρνου και του ζαχαροπλαστείου της, επιβεβαιώνοντας την υπεροχή της τόσο στον πυλώνα Bakery με 6 βραβεία όσο και στον πυλώνα Pastry με 3 βραβεία:

Πυλώνας Bakery: GOLD βραβείο στην κατηγορία «Φούρνος εντός Σούπερ Μάρκετ / Πολυκαταστήματος» για το concept και τις υποδομές του φούρνου της Lidl Ελλάς. GOLD βραβείο στην κατηγορία «Προϊόντα Φούρνου – Άσπρο Ψωμί» για τη Σειρά από άσπρα ψωμιά. GOLD βραβείο στην κατηγορία «Προϊόντα Φούρνου – Μαύρο Ψωμί» για τη Σειρά από μαύρα ψωμιά. GOLD βραβείο στην κατηγορία «Προϊόντα Φούρνου – Κρουασάν» για τη Σειρά κρουασάν. GOLD βραβείο στην κατηγορία «Προϊόντα Φούρνου – Σφολιάτα» για τη Σειρά σφολιάτας. SILVER βραβείο στην κατηγορία «Προϊόντα Φούρνου – Σνακ» για τη Σειρά σνακ.

Πυλώνας Pastry: GOLD βραβείο στην κατηγορία «Προϊόντα Ζαχαροπλαστικής – Σιροπιαστά» για τη Σειρά Σιροπιαστά. GOLD βραβείο στην κατηγορία «Προϊόντα Ζαχαροπλαστικής – Πάστες» για τη Σειρά Πάστες. GOLD βραβείο στην κατηγορία «Προϊόντα Ζαχαροπλαστικής – Σειρά Γλυκισμάτων» για τη Σειρά Speculoos.



Η ανάδειξη της Lidl Ελλάς ως Bakery Company of the Year επιβραβεύει τη σταθερή της δέσμευση να προσφέρει καθημερινά προϊόντα εξαιρετικής ποιότητας στην καλύτερη τιμή, αναβαθμίζοντας την αγοραστική εμπειρία του καταναλωτή.