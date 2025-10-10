Η επικίνδυνη μόδα του subway surfing και τα μέτρα που έχουν ληφθεί στην Ελλάδα (Βίντεο)

Μια νέα, εξαιρετικά επικίνδυνη μόδα εξαπλώνεται τα τελευταία χρόνια ανάμεσα σε εφήβους και νεαρούς ενήλικες σε διάφορες χώρες του κόσμου: το λεγόμενο subway surfing. Πρόκειται για την πράξη κατά την οποία άτομα ανεβαίνουν στην οροφή συρμών του μετρό ή του ηλεκτρικού σιδηρόδρομου, προσπαθώντας να ισορροπήσουν και να κινηματογραφήσουν την παράτολμη ενέργειά τους, συνήθως για να τη δημοσιεύσουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Δυστυχώς, η “μόδα” αυτή έχει ήδη στοιχίσει τη ζωή σε αρκετούς νέους στο εξωτερικό.

Αν και στην Ελλάδα τα κρούσματα είναι περιορισμένα, οι αρχές και οι φορείς συγκοινωνιών λαμβάνουν μέτρα πρόληψης και επιτήρησης. Η ΣΤΑΣΥ (Σταθερές Συγκοινωνίες Α.Ε.) έχει ενισχύσει τα συστήματα ασφαλείας και παρακολούθησης στα δίκτυα του μετρό, του ηλεκτρικού και του τραμ, προκειμένου να αποτρέψει τέτοιου είδους επικίνδυνες συμπεριφορές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως δηλώνει στο DEBATER εκπρόσωπος των εργαζομένων της ΣΤΑΣΥ:

“Για την επικίνδυνη «μόδα» subway surfing, θα πρέπει κατά τη γνώμη μου, εμείς οι μεγαλύτεροι να εξηγήσουμε στα παιδιά το πόσο επικίνδυνο για τη ζωή και τη σωματική τους ακεραιότητα είναι να συμμετέχουν σε τέτοιου είδους challenge. Όσο αφορά το δίκτυο της ΣΤΑΣΥ, πρέπει να γνωρίζουν ότι έχουν αυξηθεί τα συστήματα παρακολούθησης και καμερών και επιπροσθέτως, ολόκληρο το 24ωρο, πάνω από το ανοικτό δίκτυο υπάρχουν πτητικά μέσα παρακολούθησης (drones) που εντοπίζουν οποιονδήποτε έχει παραβατική συμπεριφορά”.

Η τοποθέτηση αυτή υπογραμμίζει ότι η πρόληψη δεν αφορά μόνο την τεχνολογία, αλλά κυρίως την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των νέων. Το subway surfing δεν είναι παιχνίδι ούτε “πρόκληση” – είναι μια πράξη που μπορεί να οδηγήσει σε μοιραία αποτελέσματα μέσα σε δευτερόλεπτα.

Οι αρχές καλούν τους νέους να σκεφτούν πριν επιχειρήσουν να μιμηθούν τέτοιες επικίνδυνες τάσεις, και τους γονείς να ενημερώσουν τα παιδιά τους για τους πραγματικούς κινδύνους πίσω από τα «viral challenges» που κυκλοφορούν στα social media.