Η Ελλάδα αναδείχθηκε «Καλύτερος Προορισμός για Οικογένειες» στα Travel Bulletin Star Awards 2025

Ως ο «Καλύτερος Προορισμός για Οικογένειες» αναδείχθηκε η Ελλάδα στο Λονδίνο και στα Travel Bulletin Star Awards 2025. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΕΟΤ, η πρωτιά της Ελλάδας στα βρετανικά βραβεία και στην κατηγορία «Star Destination for Families», ήρθε έπειτα από ψηφοφορία των επαγγελματιών τουρισμού του Ηνωμένου Βασιλείου και η τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου 2025, στο κεντρικό Λονδίνο.

Τα Travel Bulletin Star Awards απονέμονται από το 2000 και αποτελούν έναν θεσμό κύρους στον τουριστικό κλάδο του Ηνωμένου Βασιλείου. Η φετινή διοργάνωση συμπίπτει με τον εορτασμό των 50 ετών λειτουργίας του περιοδικού Travel Bulletin, ενός από τα πλέον αναγνωρισμένα επαγγελματικά μέσα του κλάδου. Περισσότεροι από 30.000 επαγγελματίες του τουρισμού (travel agents) ψηφίζουν ετησίως τους κορυφαίους προορισμούς, αεροπορικές εταιρείες, ξενοδοχειακές αλυσίδες, και άλλους παρόχους ταξιδιωτικών υπηρεσιών, βάσει των εμπειριών και συνεργασιών τους κατά το προηγούμενο έτος.

Το περιοδικό Travel Bulletin αποτελεί μια πλήρως εδραιωμένη B2B πλατφόρμα ενημέρωσης για τον τουριστικό κλάδο στο Ηνωμένο Βασίλειο, συνδυάζοντας έντυπη και ισχυρή ψηφιακή παρουσία. Από την ίδρυσή του εκδίδεται ανά δεκαπενθήμερο και απευθύνεται σε πάνω από 21.000 ταξιδιωτικούς πράκτορες σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Βόρεια Ιρλανδία. Κάθε τεύχος κυκλοφορεί και σε ψηφιακή μορφή, η οποία αποστέλλεται μέσω email σε περισσότερους από 13.000 επαγγελματίες του τουρισμού, αναρτάται στην αρχική σελίδα του travelbulletin.co.uk για δύο εβδομάδες και προωθείται ενεργά μέσω όλων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης του περιοδικού.

Η Ελλάδα ήταν υποψήφια σε τρεις κατηγορίες: Star Destination for Families, Star Gastronomy Destination και Star LGBTQ+ Friendly Destination.

Η βράβευση της Ελλάδας ως Star Destination for Families επιβεβαιώνει, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, τη σταθερή της θέση στις προτιμήσεις της βρετανικής αγοράς και έχει ιδιαίτερη σημασία για τον βρετανικό τουρισμό προς τη χώρα μας, καθώς το περιοδικό απευθύνεται σε αναγνώστες που είναι διαμορφωτές γνώμης και λαμβάνουν ταξιδιωτικές αποφάσεις.

Το βραβείο παρέλαβε η αναπληρώτρια προϊσταμένη της Υπηρεσίας ΕΟΤ Ην. Βασιλείου & Ιρλανδίας ‘Αντζελα Τζίφα.