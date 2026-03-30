Η Εισαγγελία Εφετών επαναφέρει τη δικογραφία για το πόθεν έσχες Παναγόπουλου 

Την επαναφορά της δικογραφίας σχετικά με το πόθεν έσχες του πρόεδρος της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλου αποφάσισε η Εισαγγελία Εφετών Αθηνών, ζητώντας να διερευνηθεί εκ νέου εάν είχε ή όχι υποχρέωση υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η εντολή για περαιτέρω έρευνα ανοίγει ξανά τον φάκελο, προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα πραγματικά δεδομένα και να διαπιστωθεί αν συντρέχουν λόγοι για συνέχιση της ποινικής διαδικασίας.

Η εισαγγελέας που ζήτησε την αρχειοθέτηση της δικογραφίας, σύμφωνα με πληροφορίες, αιτιολόγησε την κρίση της, κυρίως σε δύο γνωμοδοτήσεις που προσκομίστηκαν από τον κ. Παναγόπουλο. Η μεν πρώτη από τη νομική υπηρεσία της ΓΣΕΕ, ενώ η δεύτερη από δικηγορικό γραφείο. Υπενθυμίζεται ότι η Αρχή ζητούσε έλεγχο του κ. Παναγόπουλου, αλλά και άλλων δύο προσώπων, για δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης της πενταετίας 2020-2025, σχετικά με μη δήλωση μεγάλων χρηματικών ποσών. Όσον αφορά τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ, το υπό διερεύνηση ποσό που εντοπίζεται στο πόρισμα της Αρχής, ξεπερνά τα 3 εκατ. ευρώ.

Την περαιτέρω προκαταρκτική έρευνα θα διενεργήσει η εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.