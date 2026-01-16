Η ατζέντα του ραντεβού των αγροτοσυνδικαλιστών με τον Μητσοτάκη και οι όροι του Μαξίμου – Σάλος με τον υβριστή Ανεστίδη

Για τη Δευτέρα 19/1 στη 1 το μεσημέρι «κλείδωσε» η συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τους «σκληρούς» αγρότες στο Μέγαρο Μαξίμου, με την κυβέρνηση ωστόσο να θέτει το πλαίσιου του επικείμενου διαλόγου.

Οι προϋποθέσεις που θέτει η κυβέρνηση είναι προααπαιτούμενο για να πραγματοποιηθεί το ραντεβού, με το Μαξίμου να ζητά ανοιχτούς δρόμους, εύλογο και συγκεκριμένο αριθμό εκπροσώπων και τη μη συμμετοχή προσώπων που ελέγχονται από τη Δικαιοσύνη ή έχουν παραβατικές συμπεριφορές.

Σχετικά με τον τελευταίο όρο, υπάρχει μια εμπλοκή με τον αγροτοσυνδικαλιστή Κώστα Ανεστίδη, καθώς το μπλόκο στα Μάλγαρα τον έχει ορίσει εκπρόσωπο, παρόλο που ελέγχεται για υπόθεση που αφορά στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μάλιστα, χθες Πέμπτη δόθηκε στη δημοσιότητα βίντεο που τον εμφανίζει να κάνει χυδαία σχόλια κατά του πρωθυπουργού. Ωστόσο, στη συνέχεια ο ίδιος σε συνέντευξή του στο One Channel εμφανίστηκε αμετανόητος και αποφασισμένος να δώσει το παρών στη συνάντηση της Δευτέρας, αφήνοντας μομφές για επιλεκτική αντιμετώπιση. Ο Ανεστίδης βρίζει χυδαία τον Μητσοτάκη on camera προφανώς διότι αδυνατεί να δεχτεί ότι ελέγχεται. Δεν πειράζει. Βαθιές ανάσες και όλα θα πάνε καλά. pic.twitter.com/jJdvZfUDG5 January 15, 2026

Όπως ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, η κυβέρνηση έχει ξεκαθαρίσει ότι προαπαιτούμενο για την έναρξη του διαλόγου είναι η πλήρης αποκατάσταση της κυκλοφορίας στους δρόμους, κάτι που έχει ήδη συμβεί, καθώς οι αγρότες έχουν ανοίξει τα μπλόκα τους. Επίσης, το Μαξίμου επιμένει στη συμμετοχή μόνο των εκπροσώπων που δεν συνδέονται με παραβατική συμπεριφορά ή ελέγχονται για παρατυπίες.

Στόχος της κυβέρνησης είναι να αρχίσει ένας εποικοδομητικός διάλογος για την επίλυση των προβλημάτων που ταλανίζουν τον αγροτικό τομέα. Βέβαια, στο μέτωπο των αγροτών, το κλίμα είναι ανάμεικτο, με αρκετούς να προσέρχονται στη συνάντηση με επιφυλάξεις.

Σάλος με τα χυδαία σχόλια Ανεστίδη κατά του Μητσοτάκη

Η συμμετοχή του Κώστα Ανεστίδη στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό παραμένει αβέβαιη, καθώς είναι υπό έλεγχο για παρατυπίες στις αγροτικές επιδοτήσεις, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις.

Ο αγροτοσυνδικαλιστής εμφανίστηκε αμετανόητος μετά τα υβριστικά σχόλια που έκανε κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Υποστήριξε ότι οι πράξεις του ήταν αποτέλεσμα της προσωπικής του έντασης λόγω της δέσμευσης των λογαριασμών του και της δύσκολης κατάστασης στην οποία βρίσκεται.

Σύμφωνα με τον ίδιο, δεν έχει λάβει ακόμη τη δικογραφία για την υπόθεση, ενώ ανέφερε πως έχει υποστεί σοβαρές οικονομικές συνέπειες, ακόμα και την κατάσχεση της σύνταξης της συζύγου του.

Όσον αφορά στις φραστικές επιθέσεις του κατά του πρωθυπουργού, τόνισε ότι δεν μετάνιωσε, εξηγώντας ότι δεν μπορούσε να παραμείνει άπραγος μπροστά στην επιβολή μέτρων εναντίον του.

Τέλος, ο Κώστας Ανεστίδης ανακοίνωσε ότι θα παραστεί στη συνάντηση με τον κ. Μητσοτάκη για τα αγροτικά ζητήματα, ενώ προανήγγειλε πως σε περίπτωση που δεν γίνει δεκτός, θα λάβει άλλες ενέργειες.