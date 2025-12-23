Hellnenic Train: Επιπλέον δρομολόγια ενόψει εορτών στον Οδοντωτό

Ενισχύονται τα των δρομολόγια στη γραμμή Διακοπτό-Καλάβρυτα για το χρονικό διάστημα από 25 Δεκεμβρίου 2025 έως και 7 Ιανουαρίου 2026, σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train.

Ειδικότερα, η εταιρεία ανταποκρινόμενη στο αίτημα της τοπικής κοινωνίας και προκειμένου να ικανοποιήσει την αυξανόμενη ζήτηση κατά τις ημέρες των εορτών προχωρά στη λειτουργία τριών (3) ζευγών δρομολογίων ημερησίως, αντί των δύο (2) που ισχύουν σήμερα με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού κατά την περίοδο αυξημένης ζήτησης.

Οι αμαξοστοιχίες θα εκτελούν τα δρομολόγια σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:

Από Διακοπτό προς Καλάβρυτα:

1330 – 09:52

1332 – 12:17

1336 – 15:07

Από Καλάβρυτα προς Διακοπτό:

1331 – 11:04

1333 – 13:37

1337 – 16:25

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δρομολόγια το επιβατικό κοινό μπορεί να συμβουλευτεί τα κατά τόπους εκδοτήρια, την ηλεκτρονική έκδοση εισιτηρίων https://tickets.hellenictrain.gr., το 2130121010 (Ειδική τηλεφωνική γραμμή για τουριστικά τρένα) ή να επισκεφθεί την σελίδα της Hellenic Train https://www.hellenictrain.gr/ena-axiotheato-se-rages