Hellenic Train: Δρομολόγιο Αθήνα – Θεσσαλονίκη με καθυστέρηση 119 λεπτών – Δίωρη ταλαιπωρία για 230 επιβάτες

Μικρή αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στο δρομολόγιο Αθήνα – Θεσσαλονίκη, όταν η αμαξοστοιχία IC 56, με 230 επιβάτες, ακινητοποιήθηκε προσωρινά στον σταθμό Σφενδάλης λόγω τεχνικού προβλήματος, σύμφωνα με την Hellenic Train.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν δύο εφεδρικές μηχανές για να αντικαταστήσουν τις μηχανές της ακινητοποιημένης αμαξοστοιχίας. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η αμαξοστοιχία συνέχισε το δρομολόγιό της με καθυστέρηση 119 λεπτών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμονής, το προσωπικό της Hellenic Train παρέμεινε κοντά στους επιβάτες, ενημερώνοντας συνεχώς για την εξέλιξη του δρομολογίου και προσφέροντας νερά και σνακ» . αναφέρει η ανακοίνωση.

Το τηλεφωνικό κέντρο της εταιρείας (14511) θα παραμείνει διαθέσιμο έως τις 23:00, ενώ στελέχη του Τμήματος Εξυπηρέτησης Πελατών θα βρίσκονται στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Θεσσαλονίκης για να υποδεχθούν τους επιβάτες και να τους ενημερώσουν αναλυτικά σχετικά με τις διαδικασίες αποζημίωσης.

Η Hellenic Train επισημαίνει ότι ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση και τη συνεργασία του.