Hellenic Train: Αλλαγή από σήμερα (28/11) στο δρομολόγιο Πειραιάς – Κιάτο λόγω εργασιών

Με ανακοίνωση της η Hellenic Train γνωστοποίησε ότι το δρομολόγιο της αμαξοστοιχίας 2304 (Πειραιάς-Κιάτο) θα έχει τελικό προορισμό το Ζευγολατιό από σήμερα (28/11) λόγω εργασιών στις γραμμές.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, από σήμερα Παρασκευή 28.11.2025 και μέχρι νεωτέρας, το δρομολόγιο της αμαξοστοιχίας 2304 (Πειραιάς-Κιάτο), με ώρα αναχώρησης 22:14, θα έχει τελικό προορισμό το Ζευγολατιό αντί το Κιάτο, λόγω τεχνικών εργασιών στο δίκτυο που πραγματοποιεί ο Διαχειριστής Υποδομής ΟΣΕ-Σιδηρόδρομοι Ελλάδος.

Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, το τμήμα Ζευγολατιό-Κιάτο του συγκεκριμένου δρομολογίου, θα πραγματοποιείται με λεωφορεία της Hellenic Train.

Η Hellenic Train ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση.