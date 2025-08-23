Γυναικοκτονία στον Βόλο: Το μήνυμα στο κινητό που όπλισε το χέρι του 40χρονου – Έκκληση από τον θείο του να παραδοθεί

Νέα σοκαριστικά στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας γύρω από την γυναικοκτονία που σημειώθηκε στον Βόλο το πρωί της Παρασκευής (22.08) με έναν 40χρονο να σκοτώνει τη μητέρα των παιδιών του και να τρέπεται σε φυγή.

Οι Αρχές χτενίζουν την περιοχή μελετώντας υλικό από κάμερες ασφαλείας προκειμένου να εντοπίσουν τα ίχνη του 40χρονου δράστη. Αυτό που φοβούνται τα στελέχη της ΕΛΑΣ είναι ότι ο 40χρονος, μπορεί να έχει αφαιρέσει ήδη τη ζωή του, καθώς, μόλις τον περασμένο Ιούνιο είχε κάνει απόπειρα αυτοκτονίας και μία ημέρα μετά αποφασίστηκε η εισαγωγή του σε ψυχιατρική κλινική.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το χρονικό της τραγωδίας

Όπως έγραφε το DEBATER, όλα έγιναν χθες (22.08) το πρωί, όταν δράστης και θύμα τσακώθηκαν άγρια. Τότε, ο 40χρονος άρπαξε ένα μαχαίρι, τραυμάτισε τη σύζυγό του και την κυνήγησε, καθώς εκείνη έψαχνε μέρος να κρυφθεί. Τελικά, ο 40χρονος κατάφερε να την σταματήσει στην είσοδο της πολυκατοικίας και την μαχαίρωσε θανάσιμα, μπροστά στα παιδιά τους που τον παρακαλούσαν να σταματήσει. thenewspaper.gr

Έκκληση από τον θείο του να παραδοθεί

Ο θείος του 40χρονου μιλώντας σε αλβανικά μέσα ενημέρωσης απευθύνει έκκληση στον ανιψιό του να παραδοθεί.

«Να παραδοθεί… Εμείς το μάθαμε από την τηλεόραση και αναγκαστήκαμε να έρθουμε στην αδερφή μας. Δεν ξέρουμε τίποτα. Ο ανιψιός, εφόσον το έκανε, το έκανε με συνείδηση, όχι ασυνείδητα. Αν είχε ή όχι προβλήματα δεν το γνωρίζω. Αν με βλέπει ο ανιψιός μου, του λέω να παραδοθεί, να εξηγήσει για ποιον λόγο το έκανε, να μην ντροπιάσει τα παιδιά του. Είναι αλήθεια ότι είχε ψυχιατρικά προβλήματα, εδώ στην Αλβανία είναι γνωστό ότι έπαιρνε επίδομα αναπηρίας, είχε φάκελο», αναφέρει ο θείος του μιλώντας στο top-channel.

Το μήνυμα που τον εξόργισε

Σύμφωνα με τον αστυνομικό συντάκτη του Mega, Βασίλη Λαμπρόπουλο, ο 40χρονος λίγο πριν δολοφονήσει εν ψυχρώ τη σύζυγό του φαίνεται πως είδε τη γυναίκα του να γράφει κάποιο μήνυμα στο κινητό. Αυτό εξελίχθηκε σε έναν πολύ μεγάλο καυγά και πήρε ένα αιχμηρό όργανο και άρχισε να την χτυπά.

Συγκλονίζουν οι καταθέσεις των παιδιών

Σύμφωνα με τον Βασίλη Λαμπρόπουλο «τα παιδιά μίλησαν στην ΕΛ.ΑΣ., ανέφεραν ότι υπήρχαν μεγάλα οικογενειακά προβλήματα, κυρίως οικονομικά προβλήματα στην οικογένεια, δεν δούλευε κανείς παρά μόνο η μεγαλύτερη κόρη. Αυτός ήταν και ο λόγος που υπήρχε μόνο ένα κινητό στην οικογένεια.

Ο πατέρας τους, όπως είπαν κάποια από τα παιδιά, είχε προβλήματα με ναρκωτικά και τον τελευταίο καιρό είχε την εμμονή ότι η σύζυγός του διατηρεί μία προσωπική σχέση, αυτό πίστευε, και για αυτό φαίνεται να γίνονταν κάποιοι καυγάδες».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Έψαχνε λίρες στα βουνά

Την ίδια ώρα νέες πληροφορίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας γύρω από το παρελθόν του 40χρονου γυναικοκτόνου. Σύμφωνα με το newspaper.gr, η οικογένεια αντιμετώπιζε σοβαρό οικονομικό πρόβλημα με αποτέλεσμα ο ίδιος να αναζητεί χρήματα με ανορθόδοξες μεθόδους.

Σε σχετική φωτογραφία φαίνεται ο 40χρονος άνδρας να ποζάρει κρατώντας μηχάνημα ανίχνευσης χρυσού, ενώ, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ο ίδιος συνήθιζε να συμμετέχει σε εξορμήσεις χρυσοθήρων ψάχνοντας λίρες και πολύτιμα αντικείμενα που, κατά τις φήμες, βρίσκονται θαμμένα από παλαιότερες εποχές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το βαρύ παρελθόν του

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με το Mega, ο δράστης έχει κατηγορηθεί για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, για υποθέσεις ναρκωτικών και χρήση ναρκωτικών. Καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία δεν είχε γίνει σε βάρος του, ωστόσο, οι γείτονές τους άκουγαν συχνά φωνές από το συγκεκριμένο διαμέρισμα.

Τα ανήλικα παιδιά που θρηνούν την μητέρα τους, βρίσκονται υπό την προστασία των συγγενών τους.